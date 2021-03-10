Bugün 10 Mart kandil mi, ne kandili?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini takvimleri açıklamasının ardından 10 Mart 2021 günü hangi kandil olduğu açıklandı. Diyanet Hicri takvime göre dini günleri belirlemesinin ardından Miraç gecesi 10 Mart Çarşamba gününe denk geldiğini açıkladı. Peki Miraç Kandili ne zaman başlıyor?

10 Mart 2021 Çarşamba ne kandili?

Miraç Kandili olarak kabul edilen bugün Müslüman alemi için önemli günler arasında yer alıyor. Müslümanların bol bol ibadet yapacağı bugünde Hz. Peygamber efendimiz (s.a.s) Cebrail meleği ile 7 katı aşarak Allah’a kavuşuyor. Geri döndüğünde ise Hz. Peygamber efendimiz ümmetine 5 vakit namazı müjdelediğini gecedir.

Kandil gecesini ibadetlerle geçirebilmek için nafile orucu ve gecesinde ise evde cemaat ile namaz kılınabilir.

Hz. Muhammed’in göğe yükselme vakası Miraç adını alırken Arapçada bu isim yükseğe çıkma anlamına gelmektedir. Miraç olayı hicretten 1 yıl ya da 12 ay ay önce recep ayının 27.gecesine denk düşer.

Hz. Peygamber Efendimisin Muhammed Mustafa (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. 2. aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir.