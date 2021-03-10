Bugün 10 Mart 2021 Çarşamba ne kandili? Miraç kandili gecesi ibadetleri

Recep ayının 27. gecesini Miraç Kandili olarak sayılmaktadır. 10 Mart Çarşamba günü namazı ile başlayan Miraç Gecesi Müslüman alemi için oldukça önemlidir.

Miraç gecesi ne zaman başlayacak?

Miraç gecesinde yapılacak ibadetler?

Miraç Kandili gecesi 10 Mart Çarşamba akşam namazından sonra başlayacak 11 Mart Perşembe imsak vaktine kadar Miraç Gecesi sayılmaktadır.

Miraç gecesinde Müslüman alemi günün her anını genellikle ibadet ile geçirmektedir. Bol bol Kur’an-ı Kerim okumalı veya okuyanı dinlemelidir. Günün 5 vakit namazını kılarak Allah’a dua etmelidir. Tesbihatlar ve zikirler ile ibadet tamamlanmalıdır. İsteyen kişiler nafile orucu tutar ve bu oruç Miraç gecesinden sonra ki diğer günde tutulabilir. Müslüman kişi dua ederek dua edeceği kişinin de ismini vermesi gerekir. Eğer kişi samimi bir şekilde Allaha’a tevbe ederse bu mübarek gecede Müslüman kişinin duaları kabul olur günahları silinir.