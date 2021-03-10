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Bugün 10 Mart 2021 Çarşamba ne kandili? Miraç kandili gecesi ibadetleri

2021 yılı üç ayların başlaması ile Ramazan ayına girmemize çok az kaldı. 10 Mart 2021 tarihi Miraç Kandili olmasından kaynaklı Müslüman alemi için önemli sayılan bugünde vatandaşlar hangi ibadetleri yapacağını araştırıyor. İşte Miraç Kandili gecesi ibadetleri

10 Mart 2021 Çarşamba 11:21
Bugün 10 Mart 2021 Çarşamba ne kandili? Miraç kandili gecesi ibadetleri
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Recep ayının 27. gecesini Miraç Kandili olarak sayılmaktadır. 10 Mart Çarşamba günü namazı ile başlayan Miraç Gecesi Müslüman alemi için oldukça önemlidir.

Miraç gecesi ne zaman başlayacak?

Miraç Kandili gecesi 10 Mart Çarşamba akşam namazından sonra başlayacak 11 Mart Perşembe imsak vaktine kadar Miraç Gecesi sayılmaktadır.  

Miraç gecesinde yapılacak ibadetler?

Miraç gecesinde Müslüman alemi günün her anını genellikle ibadet ile geçirmektedir. Bol bol Kur’an-ı Kerim okumalı veya okuyanı dinlemelidir. Günün 5 vakit namazını kılarak Allah’a dua etmelidir. Tesbihatlar ve zikirler ile ibadet tamamlanmalıdır. İsteyen kişiler nafile orucu tutar ve bu oruç Miraç gecesinden sonra ki diğer günde tutulabilir. Müslüman kişi dua ederek dua edeceği kişinin de ismini vermesi gerekir. Eğer kişi samimi bir şekilde Allaha’a tevbe ederse bu mübarek gecede Müslüman kişinin duaları kabul olur günahları silinir.



Son Güncelleme: 10.03.2021 11:21
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Miraç GecesiKandilIbadet10 Mart
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