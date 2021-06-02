Bu yıl kurban ne zaman, kurban bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı’nı koronavirüs önlemleri nedeniyle buruk geçiren milyonlarca Müslüman, bayramın sona ermesiyle beraber Kurban Bayramı’nın hazırlıklarına başlamaya yöneldi. İnsanların merak ettiği konular arasında Kurban Bayramı’nın ne zaman olacağı ve tatilin kaç gün olacağı soruları da yer alıyor.

Yıl içinde gerçekleşen iki dini bayramdan bir tanesi olan Kurban Bayramı’nın başlangıç tarihi yaklaşıyor. Bu nedenle bayram önceki hazırlıklara şimdiden başlandı. Takvimlerde bayramın aferesinin 19 Temmuz Pazartesi olacağı 20 Temmuz Salı günü bayramın başlayacağı ve 23 Temmuz Cuma günü ise sona ereceği görülüyor.

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı. tatilin en 7 gün olması bekleniyor. Çünkü bayramın sona erdiği tarihten sonraki 2 gün hafta sonuna denk geliy