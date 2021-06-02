Bu yıl kurban ne zaman, kurban bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı’nı koronavirüs önlemleri nedeniyle buruk geçiren milyonlarca Müslüman, bayramın sona ermesiyle beraber Kurban Bayramı’nın hazırlıklarına başlamaya yöneldi. İnsanların merak ettiği konular arasında Kurban Bayramı’nın ne zaman olacağı ve tatilin kaç gün olacağı soruları da yer alıyor.
Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı. tatilin en 7 gün olması bekleniyor. Çünkü bayramın sona erdiği tarihten sonraki 2 gün hafta sonuna denk geliy
Son Güncelleme: 02.06.2021 13:08