İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Bu yapılan vicdansızlık! Testi pozitif çıkan 92 yaşındaki yaşlı kadını sokağa attılar

Erzurum'da kızının yanında kalan ve rahatsızlanması sonucu yapılan testlerinde koronavirüse yakalandığı tespit edilen 92 yaşındaki Sabiha Ulu, damadı tarafından evden atıldı. Yaşlı kadının sokakta kaldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 20:19
Bu yapılan vicdansızlık! Testi pozitif çıkan 92 yaşındaki yaşlı kadını sokağa attılar
Takip Et:

Erzurum merkeze bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir vicdansızlık öneği yaşandı. Bir süredir kızının evinde kalan 92 yaşındaki Sabiha Ulu, dün bir anda fenalaştı ve damadı tarafından hastaneye kaldırıldı. Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülen   yaşlı kadına yapılan testlerde koronavirüse yakalandığı tespit edildi. 

Hastane tarafından  eve gönderilen yaşlı kadını damadı eve almadı ve talihsiz kadın sokakta kaldı. Sabiha ninenin sokakta kaldığını gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Ulu ninenin bir yere yerleşebilmesi sağlık ve polis seferber olurken yaşlı kadına bir yer bulabilmek için çalışma başlattı.

Hiç bir yere gitmek istemediğini söyleyen Sabiha Ulu, zorla ikna edildi ve yer bulunana kadar ikna edilerek ambulansa bindirildi. Hastaneye götürülme teklifine de olumsuz yanıt veren Sabiha ninenin telefonla bir akrabasına ulaştıkları ve  bu akrabasının oturduğu adrese götürülerek karantinaya alındığı bildirildi.



Son Güncelleme: 03.04.2021 20:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ErzurumSabiha UluKoronavirüsSokağa Atıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orucu bozan haller nelerdir? Oruç nasıl bozulur?
Orucu bozan haller nelerdir? Oruç nasıl bozulur?
EOKA açılımı nedir? EOKA terör örgütü lideri kim?
EOKA açılımı nedir? EOKA terör örgütü lideri kim?
2021 Emekli Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
2021 Emekli Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Ramazan Bayramı tatili 5 gün olur mu? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
Ramazan Bayramı tatili 5 gün olur mu? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
ALO 199 seyahat yol izin belgesi nasıl alınır?
ALO 199 seyahat yol izin belgesi nasıl alınır?
Peugeot Nisan 2021 otomobil kampanyaları
Peugeot Nisan 2021 otomobil kampanyaları

Popüler Haberler

Matrix 4 filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Film ne zaman vizyona girecek?
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif kimdir? Zümre Meğreli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı Yaşar kimdir? Faruk Karagül yaşı, boyu, sevgilisi
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Kuzey Yıldızı Fahriye kimdir? Ayçin İnci biyografisi
Kardeşlerim dizisi Emel kimdir? Aylin Akpınar yaşı ve oynadığı diziler
Kuzey Yıldızı dizisindeki Şahika karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisindeki Zeynep karakteri kimdir? Güliz Aybay nereli, yaşı kaç?
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu, kim vurdu?
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizisi konusu ve çekim yeri
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı hakkında bilgiler
Metro market Ramazan kolisi ne kadar? 2021 Metro erzak paketi içeriği
Sprey aşı çalışmalarında son durum ne?
Yaralı Kalbim 50. bölüm fragmanı 26 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
3 Nisan 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı 3 Nisan 2021 Cumartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Berk Atan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı ne? Utku Ateş oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri kimdir? Ecem Özkaya nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakteri kimdir? Armağan Oğuz'un hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.