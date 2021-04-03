Bu yapılan vicdansızlık! Testi pozitif çıkan 92 yaşındaki yaşlı kadını sokağa attılar

Erzurum merkeze bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir vicdansızlık öneği yaşandı. Bir süredir kızının evinde kalan 92 yaşındaki Sabiha Ulu, dün bir anda fenalaştı ve damadı tarafından hastaneye kaldırıldı. Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülen yaşlı kadına yapılan testlerde koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Hastane tarafından eve gönderilen yaşlı kadını damadı eve almadı ve talihsiz kadın sokakta kaldı. Sabiha ninenin sokakta kaldığını gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Ulu ninenin bir yere yerleşebilmesi sağlık ve polis seferber olurken yaşlı kadına bir yer bulabilmek için çalışma başlattı.

Hiç bir yere gitmek istemediğini söyleyen Sabiha Ulu, zorla ikna edildi ve yer bulunana kadar ikna edilerek ambulansa bindirildi. Hastaneye götürülme teklifine de olumsuz yanıt veren Sabiha ninenin telefonla bir akrabasına ulaştıkları ve bu akrabasının oturduğu adrese götürülerek karantinaya alındığı bildirildi.