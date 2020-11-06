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Bu tarifle yapılan poğaçalar bayatlamıyor!

Günümüzde iş hayatından mutfağa zaman ayırmayanlar için hamur işi yemekler yapmak oldukça zordur. Bu tarifle 1 kere yapılan poğaçalar uzun süre bayatlamadığından çalışanlar tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir.

06 Kasım 2020 Cuma 08:12
Bu tarifle yapılan poğaçalar bayatlamıyor!
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Türk mutfağının vazgeçilmez parçalarından bir tanesi de hamur işi yiyeceklerdir. Hemen herkes poğaça yemeyi çok sever. Bu yazımızda bir kez yapıldı mı kolay kolay bayatlamayan lezzetli bir poğaça tarifini sizlerle paylaşacağız.

Hayatın yorucu temposu içinde özellikle çalışanlar mutfakta fazla zaman geçirememektedirler. Bu yüzden bayatlamayan poğaça pek çok kişi tarafından çok sevilecek. Bu tarifte poğaçaların bayatlamasını engelleyecek gıda olarak soda kullanacağız.

Bayatlamayan Poğaça Hamuru Tarifi Malzemeleri

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 1 su bardağı soda (maden suyu)
  • 2 çorba kaşığı toz şeker
  • 1 paket yaş maya (Tercihe göre 1 küçük paket instant maya da kullanılabilir.)
  • Aldığı kadar un
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Bayatlamayan Poğaça İç Harcı Malzemeleri

  • Beyaz peynir ve kıyılmış maydanoz


Üzeri İçin:

  • 1 adet yumurta sarısı

Tarifin Hazırlanışı

2 su bardağı unun elenerek büyük bir kap içine konması ardından şeker ve tuzunun eklenmesi gerekmektedir. Mayısa kullanılması halinde bu aşamada maya da eklenebilmektedir. Süt, sıvıyağ ve maden suyunun da katılması sonrasında yaş maya kullanımı tercih edilirse ilave edilmesi lazımdır.

Karışımın iyice karılması sonrasında yumuşak kıvama gelene kadar yoğurulmaya devam edilmesi gerekmektedir. Gerektiği zamanlarda un eklenebilir. Karma işleminin sonlanması ardından nemli bir bez ile kabın üstü örtülmelidir. 1 saat mayalandıktan sonra istenilen büyüklüklerde parçalanarak şekillendirilebilir.

Parçaların içine iç malzemesinin de eklenmesi ardından 15 dakika tepsi mayasında bırakılmalıdır. Ardından yumurta sarısının da sürülerek 180 derecede pişene kadar bekletilmesi lazımdır.



Son Güncelleme: 06.11.2020 08:12
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Anahtar Kelimeler:
PoğaçaHamur IşiMutfakTarif
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