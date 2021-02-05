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Bu sene Şubat ayı kaç gün olacak? 2021 Şubat ayı kaç çekiyor 28 gün mü, 29 gün mü?

4 yılda birkaç gün çektiği ile ilgili karşımıza çıkan ve vatandaşın kafasını karıştıran Şubat ayı kaç gün çekiyor? 2021 yılı Şubat ayı 28 gün mü 29 gün mü?

05 Şubat 2021 Cuma 12:41
Bu sene Şubat ayı kaç gün olacak? 2021 Şubat ayı kaç çekiyor 28 gün mü, 29 gün mü?
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4 yılda bir 29 gün süren şubat ayı 2021 yılının gelmesi ile birlikte kaç gün olacağı merak ediliyor. 4 yılda bir 29 gün süren ay diğer yıllar için 28 gün olarak devam etmektedir.

2021 Şubat ayı kaç çekiyor?

2021 Şubat ayı 28 gün sürecek. Halk arasında ‘gücük ay’ olarak bilinen Şubat ayı köken olarak Süryanice de Şabat sözcüğünden Türkçeye çevrilmiştir.Batılı dillerde Februus adından gelen şubat ayı, kış mevsimi için aysız olarak görülmektedir. Ocak ve Şubat ayları roma takvimine sonradan dahil olması ile birlikte eklenen aylar değişikliğe sebep açmıştır. Her sene acaba şubat bu ay kaç çekiyor diye merak eden vatandaşlar ikilemde kalmaya devam ediyor. 4 yılda değişen şubat ayının kaç gün çekmesi her yeni yılın 2. Ayına girişinde akıllarda soru bırakıyor. 2021 yılı için 28 gün çekecek olan ay erken bitecek.



 

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 12:41
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Anahtar Kelimeler:
şubat Ayı2021 şubat
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