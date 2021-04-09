Bu sene kaç saat oruç tutacağız? En kısa, en uzun oruç tutular şehirler neresi?

Oruç tutmak, Hz. Peygamber’in hicretinden 1.5 sene sonra Şaban ayının 10. günü farz kılınmıştır. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca toplamda 9 sene Ramazan orucu tutmuştur. Bakara suresinin 183. ayetinde orucun farz olduğu fakat orucun ne zaman ve kaç gün tutulacağına dair bilgilere yer verilmemiştir.

Ramazan ayı 13 Nisan 2021 tarihi itibarıyla başlayacak. İşte insanların heyecanla beklediği Ramazan ayının bu yılki oruç vakitleri...

2021 yılının Ramazan ayında kaç saat oruç tutulacak?

Bu yıl ilk Ramazan orucunun imsak vakti 04.50, iftar vakti ise 19.48 şeklinde gerçekleşecek. Yani yaklaşık 15 saat süreyle oruç tutulacak. Bu süre şehirlere ve ülkelere göre dakika bazında farklılıklar gösterebilmektedir.

2021 Ramazan imkasiyesi: https://ramazan.diyanet.gov.tr/tr-TR/Imsakiye/Imsakiye/

En kısa ve en uzun oruç tutacak olan iller

İlk iftar Hakkari’de, son iftar Edine’de yapılacak. Din İşler Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, her sene Ramazan ayından 10 gün önce intenet üzerinden imsakiyelerin yayımlandığını, e-posta aracılığı ile kendilerine ulaşanlara ise daha erken bilgi verildiğini belirtti. Hümeyra Nur İşlek ilk imsakiyenin 13 Nisan Salı günü Iğdır ilinde 03.53’te yapılacağını, ilk iftarın ise 18.45’te Hakkari’de gerçekleşeceğini ifade etti.

İşlek, Ramazan ayının ilk günü son imsak vaktinin İzmir’de saat 05.05’te olacağını, son iftarın da Edine’de 19.59’da yapılacağını ifade etti. İlk gün en uzun süre oruç tutacak olan il Sinop (15 saat 3 dakika), en kısa oruç tutacak olan şehir ise Hatay (14 saaat 39 dk) olacak.

Ramazanın son günü 12 Mayısıs 2021 tarihinde ilk imsak Ardahan ilinde saat 03.02'de, ilk iftar Hakkari'de 19.11'de, son imsak Muğla'da saat 04.19'da, son iftar ise Edine'de 20.30’da gerçekleşelecek.

Ramazanın son günü Sinop en uzun (16 saat 29 dakika), Hatay ise en kısa (15 saat 47 dakika) süreyle oruç tutacak. İşlek, ayrıca "Biz ekvator olarak da orucun gününe ve uzunluğuna bakmak istedik. Ramazanın ilk günü ekvatorda Libreville şehrinde 13 saat 23 dakika oruç tutulacak. Kuzey’de Norveç'in Tromso şehrinde ise 16 saat 52 dakika oruç tutulacak." şeklinde ifade etti.

Ramazan ayı neden önemlidir?

Mübarek Ramazan ayı faziletlerle ve güzelliklerle doludur. Bu ay hayır ayı, yoksullara yardım ayıdır. Ramazan ayının kutsal ve özel oluşu, Kur’an-ı Kerim’in bu zaman diliminde inmeye başlamış olmasındandır. Aynı zamanda oruç ibadetinin de Razaman ayında gerçekleşmesi bu ay’ı özel kılmaktadır.