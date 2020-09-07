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Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?

Okurlarımızın merakla bekledikleri Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor? ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Pazartesi günü yayınlanan 07-09-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor? başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:37
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
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20 Ağustos tarihinde Hicri yılbaşı başladı ve Muharrem ayının içerisine girildi. Hicri takvimin 10. Muharrem olarak bilinmekte olan Aşure gününde evlerde aşureler pişer ve komşularla birlikte yenir.

Aşure günü ne zaman?


Her yıl geleneksel olarak kutlanmakta olan Aşure Günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü idrak edilmeye başlandı. Muharrem ayı ise 28 gün sürecek ve buna göre 17 Eylül günü sona erecek.

Aşure günü ne anlama gelir?

Aşure, Arapça’dan on anlamına gelen ‘’aşara’’ kelimesinden türemektedir. Sami dilleri arasında ortak kelime olduğu düşünülen Aşure günü, Musevilik’te Büyük Keferat Günü için kullanılmaktadır. Hz. Hüseyin ile birlikte olan 72 kişi Muharrem ayının 10. Gününde Yezid’in Ordusu tarafından katledilmiş ve bugün pek çok yeni gelişme de yaşanmıştır.

Hz. Adem’in işlediği günah sonrası tevbesinin onaylanması, İdris’in diri olarak göğe yükselmesi, Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması,  Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i geçerek İsrailoğulları’nı firavundan kurtarmasıdır.



Son Güncelleme: 07.09.2020 15:37
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Anahtar Kelimeler:
Muharrem AyıAşure Günü
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