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Bu sene aşure günü ne zaman? 2020 Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü anlamı ve önemi

1 Eylül 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü anlamı ve önemi konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü anlamı ve önemi ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 12:56
Bu sene aşure günü ne zaman? 2020 Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü anlamı ve önemi
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20 Ağustos tarihinde Hicri yılbaşı başladı ve Muharrem ayının içerisine girildi. Hicri takvimin 10. Muharrem olarak bilinmekte olan Aşure gününde evlerde aşureler pişer ve komşularla birlikte yenir.

Aşure günü ne zaman?


Her yıl geleneksel olarak kutlanmakta olan Aşure Günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü idrak edilmeye başlandı. Muharrem ayı ise 28 gün sürecek ve buna göre 17 Eylül günü sona erecek.

Aşure günü ne anlama gelir?

Aşure, Arapça’dan on anlamına gelen ‘’aşara’’ kelimesinden türemektedir. Sami dilleri arasında ortak kelime olduğu düşünülen Aşure günü, Musevilik’te Büyük Keferat Günü için kullanılmaktadır. Hz. Hüseyin ile birlikte olan 72 kişi Muharrem ayının 10. Gününde Yezid’in Ordusu tarafından katledilmiş ve bugün pek çok yeni gelişme de yaşanmıştır.

Hz. Adem’in işlediği günah sonrası tevbesinin onaylanması, İdris’in diri olarak göğe yükselmesi, Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması,  Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i geçerek İsrailoğulları’nı firavundan kurtarmasıdır.



Son Güncelleme: 01.09.2020 12:56
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Anahtar Kelimeler:
Muharrem AyıAşure Günü
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