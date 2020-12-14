Bu köye aylardır 'korona-virüs' giremedi! Köyü kapattılar

Afyonkarahisar’da bulunan Camili köyünde bugüne kadar hiç korona-virüse rastlanmadı. Önek köy olarak gösterilen Camili köyü halkı köylerinin sağlığı için tüm önlemleri aldılar. Köye dışarıdan kimsenin girmemesi için ve korona virüs getirmemesi için gönüllü olarak sıra ile köyün giriş ve çıkış yollarına bariyer kurarak 24 saat nöbet tutmaya başladı.

Köyde kimse birbirine gidip gelmiyor.

Eskişehir'de de 120'ye yakın nüfusunun olduğu öğrenilen Camili Köyünün Muhtarı Kenan Kuru, korona virüs ile karşılaşmamalarında en büyük etkeninin aldıkları önlemler olduğunu ifade etti

Köy muhtarı köye dışarıdan giriş ve çıkışların kontrollü bir şekilde yürütüldüğünü ve tüm önlemlerin itina ile alındığını belirtti.

Köye dışarıdan gelecek yakınını ziyaret etmek isteyenlerin ateş kontrolleri ve hes kontrolleri yapıldıktan sonra köye girişine izin veriliyor. Ancak yabancı olanlar asla köye sokulmuyor. Köyde genel kural olarak kimse birbirine gitmiyor. Alınan bu önlemler ile köyde şimdiye kadar hiç vaka görülmedi.

