Bu köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi

Dünyayı etkisi altına alan ve yayılmaya aynı şekilde hızla can almaya devam eden korona virüs hastalığı ,Bartın Amasra ilçesinin yaklaşık 600 nüfuslu Aliobası köyünde bugüne kadar giremedi. Normalden yaklaşık 200 rakımlı köyde hayatını sürdüren köy halkı Mart ayından bu yana günlük hayatlarında mesafe kuralı, maske ve temizliğe çok dikkat ediyor.

MUHTAR KAPI KAPI GEZİYOR

Köyün muhtarı Ramazan Tığ salgının görülmeye başladığı mart - nisan aylarından bu yana köyde hayatını sürdüren vatandaşları ziyarete ederek, maske, mesafe ve temizlik kurallarını devamlı hatırlatıyor. Ayrıca Tığ, her gün köyde yaşayan halkına kullanmaları için maske dağıtımı yapıyor. Muhtar Tığ, köyde yaşamını sürdüren kişilerin çok acil olmadığı sürece köyden çıkmamaları konusunda onları uyardığınıda belirtti.

BAYRAM ÖNCESİ KÖYE GELMEYİN UYARISI

'MİSAFİR KABUL ETMİYORUZ'

Köy muhtarı Ramazan Tığ özellikle Kurban bayramının öncesinde sosyal medya hesaplarında gurbette olan kişilerin köye gelmemeleri konusunda herkesi uyardığını ve bu uyarılar sayesinde bir çok kişinin Bayram için köye gelmediğini ve bu şekildede vakaların köye girmesini engellediklerini vurguladı.

Köyde hayatını sürdüren 50 yaşındaki Hamide Özkan ise özellikle maske ve mesafe kurallarına çok dikkat ettiklerini ve evlerine misafir kabul etmediklerini söyledi. Özkan çocuklarının İstanbul'da yaşadığını hastalık sebebiyle onlara gidemediği için üzgün olduğunu ancak kendilerini izole etmek zorunda olduklarını belirtti.