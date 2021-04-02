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Bu kadarı pes dedirtti! Covid'li adam bankaya maaşını çekmeye gitti

Osmaniye’de bir banka şubesine maaşını çekmek için giden yaşlı adam, bankadan içeri girmeye çalışırken güvenlik görevlisince yapılan HES kodu sorgulamasında riskli olduğu ortaya çıktı.

02 Nisan 2021 Cuma 20:11
Bu kadarı pes dedirtti! Covid'li adam bankaya maaşını çekmeye gitti
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Osmaniye’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre  Osmaniye merkezde bulunan bir banka şubesine giden 65 yaşındaki İsmail T. Adlı bir vatandaş banka şubesine girmeden önce güvenlik görevlisi tarafından yapılan HES kodu sorgulamasında riskli çıkarken yaşlı adamın korona-virüs hastası olduğu oltaya çıktı. Covid-19 hastası olan yaşlı adamın evinde karantinada olması gerekirken sokakta dolaşması üstüne üstelik banka şubesine gitmesi pes dedirtti. Yaşlı adamın yapılan sorgusunda İsmail T.'nin korona virüs hastası olduğu ve evinde karantinada bulunması gerektiği belirlenirken olayı tespit eden banka güvenlik görevlisince durum polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler Covid-19 hastası İsmail T.'yi ambulans ile hastaneye götürdü. Hastanede durumuna bakılan yaşlı adam karantinaya alındı.

Öte yandan evde karantinada bulunması gerekirken banka şubesine gelen yaşlı adam  kendisine kimsenin evden çıkamazsın demediğini bankaya gelerek maaşını çekmek istediğini söyleyerek bu durumda bir şey olmadığını söyleyerek kendini savundu.



Son Güncelleme: 02.04.2021 20:11
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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeCovidKarantina
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