Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcuların hayatını hiçe saydı

Şehirler arası yolcu otobüsünde otobüsü kullanan şoför bir elinde cep telefonu ile İntenet de dolaşırken bir eliyle de çekirdek çıtlattı. Bu kadarına da pes dedirten olay yolcuların birinin kaydetmesi ile ortaya çıkarken otobüs firmasına şikayet edildiği ancak sonuç alınamadığı ortaya çıktı.

Denizli-Antalya seferini yapan bir uzun yol otobüsü şoförünün yolculuk esnasında bir taraftan otobüs sürerken bir elinde telefon ile sosyal medyada gezinirken, diğer eliyle de çekirdek çitlediği anlar otobüs yolcularından biri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olayı kaydeden Enes Külahlı Denizli’den Manavgat’a giderken kardeşi ile birlikte yolculuk yaptıkları esnada yaşadığı bu olayı otobüs firmasına intenet üzerinden yazarken yanında kanıt olarak video ve fotoğrafları da gönderdiğini söyledi. Tüm yolcuların hayatının hiçe sayıldığı bu olayı şikayette bulunan genç kadın firmanın konuyu araştıracaklarını söyledikleri halde bir dönüş olmadığını tüm yolcuların canını trafikte hiçe sayan şoförün trafiği de zora soktuğunu belittiler. Yaşanan bu olayda şoför ile tartıştıklarını da ekleyen Külahlı otobüsten inerek başka otobüs ile Manavgat’a gittiklerini söyledi.