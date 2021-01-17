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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kamu çalışanları izinli sayılacak

Kar yağışının etkili olmasıyla sebebiyle yarın Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli olacağı açıklandı.

17 Ocak 2021 Pazar 23:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kamu çalışanları izinli sayılacak
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Türkiye'de gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte bugün bir çok şehir yoğun kar görüldü. Kar yağışının bir çok şehirde etkili olmasıyla birlikte yarın için 3 ilden idari izin kararı geldi.

Yağışın etkili olduğu Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da, engelli ve hamile kamu çalışanları yarın (18 ocak 2021) idari izinli sayılacak..

DÜZCE

Konuyla ilgili olarak Düzce Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yarın mesai saatinin başlamasıyla birlikte ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak , yarın için il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacağını açıklandı.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise kar yağışı sonrasında sabah oluşabilecek buzlanmalara karşı il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının 18 Ocak Pazartesi günü idari izinli olarak sayılması istendi.

KÜTAHYA

Kütahya Valiliğinden de aynı şekilde yapılan paylaşımda birlikte yarın il genelinde engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin 18 Ocak 2021 tarihinde 1 gün süre ile idari izinli olacağı açıklandı.



Son Güncelleme: 17.01.2021 23:40
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Anahtar Kelimeler:
Idari IzinDüzceKütahyaZonguldak
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