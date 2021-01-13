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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar devam ediyor mu? 2021 sokağa çıkma yasağı saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hafta sonu Cuma günü akşam saat 21.00 ile Pazartesi sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Vatandaşlar hafta sonu yasağının devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:36
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar devam ediyor mu? 2021 sokağa çıkma yasağı saatleri
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Hafta sonları tüm ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır.

Cuma günü akşam saat 21.00’da başlayan yasak Pazartesi sabah 05.00’da sona ermektedir. Peki hafta sonu yasağı devam edecek mi?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Bir süredir devam eden sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edeceği öğrenildi. Sokağa çıkma yasağının yeni bir karara kadar devam edeceği biliniyor.

Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler neler?

Hafta sonu Cuma 21.00’dan Pazar 05.00’a kadar olan yasak boyunca hafta sonları saat 17.00’a kadar yürüme mesafesinde olan market ve benzeri yerlere yürüyerek gitmek serbest olacak. Ayrıca saat 20.00’a kadar hizmet vermek kaydı ile market, AVM, yalnızca paket servis olarak kafe, restoran, pastane gibi yerler de hizmete açık olacak.



Son Güncelleme: 13.01.2021 00:36
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HaftasonuYasak
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