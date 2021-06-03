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Bu hafta ŞOK’ta neler var, hangi ürünler indirimde? 3-8 Haziran 2021 ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu

ŞOK market 3-8 Haziran 2021 tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünlerin kataloğunu yayınladı.3 Haziran’da ŞOK market raflarında yerini alacak aktüel ürünler 8 Haziran’a kadar satışa sunulacak. Bu hafta yayınlanan ŞOK market aktüel ürünleri arasında birçok fırsat yer alıyor. Bu hafta ŞOK market hangi ürünler indirimde? 3-8 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünleri arasında neler yer alıyor? Sorusunu merak edenler için detaylar haberimizde.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:21
Bu hafta ŞOK’ta neler var, hangi ürünler indirimde? 3-8 Haziran 2021 ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu
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3-8 Haziran 2021’de raflarda yerini alacak ŞOK aktüel ürünleri arasında teknolojiden ev aletlerine, mutfak araç gereçlerinden ev tekstil ürünlerine kadar birçok üründe sürpriz indirimler yer almakta. ŞOK market zincirleri her hafta yaptığı indirimler ile dolu kataloğunu yayınladı. Katalogda yiyecek içecek, temizlik ürünleri, çeşitli ev eşyaları, mutfak araç gereçleri, çocuk oyun eşyaları, ev tekstil ürünleri gibi kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. İndirimden yaralanmak isten vatandaşlar 3-8 Haziran tarihleri arasında ŞOK market raflarında yerini alacak fırsat ürünlerini satın alabilecek.

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 16:21
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ŞOK Market 3-8 Haziran 2021 Aktüel ürün KataloğuŞOK Market Aktüel ürünleri
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