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Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı gündemi ne olacak?

Koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusunda son aylarda sık sık olan Kabine Toplantısının bu hafta olup olmayacağı ve gündemlerinde hangi konuların olacağını sizler için araştırdık.

13 Aralık 2020 Pazar 15:20
Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı gündemi ne olacak?
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Kabine Toplantısı, ilgili bütün haberle dikkatle takip ediliyor. Covid-19 salgını sonrası yapılan kabine toplantılarını tüm vatandaşlar yakından takip ediyor. Toplantı sonrasında kısıtlamalar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda alınan tedbirler doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesinin İçişleri Bakanlığı yayınlamıştı.

Kabine Toplantısı ne zaman olacak?

Kabine Toplantısının hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmamışken yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Hangi tedbirler alınmıştı?

-Hafta sonları sokağa çıkma yasağı cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar sürecek.

-Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa yasağı uygulanacaktır.

-Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının çalışmalrına ara verilecektir.

-Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.

-Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

-Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir.

-Restoranlar paket servis dışında hizmet veremeyecektir.

-65 yaş üzeri ve 20 yaş altı, toplu taşıma kullanamayacak.



Son Güncelleme: 13.12.2020 15:20
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Anahtar Kelimeler:
Kabine ToplantısıCovid-19Recep Tayyip Erdoğan
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