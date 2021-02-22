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Bu hafta hava nasıl olacak, ısınmaya başlayacak mı? Türkiye geneli 22-28 Şubat hava durumu

Soğuk havaları geride bırakırken haftalık hava durumu tahminlerini merak edenler var. Son günlerde bazı kesimlerde güneşli sabahlara uyanırken bazı kesimlerde ise soğuklar etkisini sürdürüyor. Bu haftanın hava durumunu merak edenler için ayrıntılı bilgilere haberimizde yer verdik.

22 Şubat 2021 Pazartesi 20:28
Bu hafta hava nasıl olacak, ısınmaya başlayacak mı? Türkiye geneli 22-28 Şubat hava durumu
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Şubat ayının sonuna yaklaşırken ülke genelinde etkili kar yağışları batı bölgelerinde geride kaldı.

İstanbullular bugün güneşli bir sabaha uyanırken bu hafta hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu.

Meteorolojinin açıklamaları kapsamında geçtiğimiz hafta ülke genelinde Sibirya soğukları etkili olmuştu. Ama bu hafta itibar ile Sibirya soğukları ülkeyi terk etti. Yeni haftada yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre ülkenin doğu ve güneybatı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar yağışı olacağı, Muğla çevresinde ve Antalya’nın batı kıyı kesimlerinde yağmur ve yer yer sağanak yağış beklendiği, diğer kesimlerin ise az bulutlu ve havanın açık olacağı belirtildi.

20 Şubat’ta ilk cemre düştü

İlkbaharın habercisi olarak kabul edilen Cemre 20 Şubat tarihinde havaya düştü.

Soğuk geçen ayları geride bırakırken ikinci cemrenin ise 26-27 Şubat tarihinde suya düşeceği söyleniyor.

Bilindiği üzere cemre 7 gün aralıklarla havaya, suya, toprağa düşmektedir. Düşen cemreler toprağın ısnmasına yardımcı olur.

Don ve buzlanma uyarısı geldi

Meteorolojinin uyarılarına göre iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don beklenirken diğer yandan aynı kesimlerde yer yer puslu ve sisli hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda bulunan yerlerde çığ tehlikesi de tahminler arasında yer alıyor.

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli değişiklikler olmayacağı söylendi. Thminler arasında ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredileceği var.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden eserken Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ama ara ara orta kuvvette eseceği de tahminler arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 22.02.2021 20:28
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