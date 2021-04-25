Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı.

Hava sıcaklıkları Pazartesi günü iç kesimlerde 2-4 derece azalırken; Salı ve Çarşamba günleri kuzey, iç ve batı kısımlarda 2-8 derece artacak. Güney ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üstünde olacak.

Bu hafta ülke genelinde hava durumu Salı günü itibariyle mevsim normallerinin üstünde olacak. Yurt genelinde sağanak yağmur bekleniyor.

Salı günü sıcaklıklarda artış

Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 2-8 derece artacak. Ülkenin doğu ve kuzeydoğusunda sağanak yağmur olacak.

Güneş hakim

Çarşamba günü itibariyle yurt genelinde parçalı bulutlu hava olacak.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Perşembe günü, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde gözlenecek. Kuzey kesimlerde yer yer sağanak olacak.

Cuma günü doğu kesimlerde sağanak yağış olacak. Batıda ise mevsim normalleri devam edecek.