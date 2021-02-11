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Bu hafta hangi gün, hangi maçlar var? Süper Lig 25. haftanın programı ve maç yayın günleri

Süper Lig 25.hafta maç programı merak edildi. Peki bu hafta hangi maçlar var? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 16:24
Bu hafta hangi gün, hangi maçlar var? Süper Lig 25. haftanın programı ve maç yayın günleri
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Süper Lig’de 25. hafta maç heyecanı başlıyor. Gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi gün ve hangi tarihlerde olacağını araştıran maç severler, bu hafta hangi karşılaşmaların olacağını da merak ediyor. 

Türkiye Futbol Federasyonu 25.hafta maç programını açıkladı. 

12 Şubat- 19.00 Çaykur Rizespor- Erzurumspor 

13.Şubat- 13.30 Kayserispor- MKE Ankaragücü

                16.00 Trabzonspor- Gaziantep

                19.00 Fatih Karagümrük- Fenerbahçe

14 Şubat- 13.30 İttifak Holding Konyaspor- Yukatel Denizlispor                                                                                            

                16.00 Atakaş Hatayspor- Aytemiz Alanyaspor

                16.00 Göztepe- Medipol Başakşehir

                19.00 Galatasaray- Kasımpaşa

15 Şubat- 19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Yeni Malatyaspor 

                 19.00 Gençlerbirliği- Beşiktaş 



Son Güncelleme: 11.02.2021 16:24
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Süperlig25.hafta
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