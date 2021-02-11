Bu hafta hangi gün, hangi maçlar var? Süper Lig 25. haftanın programı ve maç yayın günleri

Süper Lig’de 25. hafta maç heyecanı başlıyor. Gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi gün ve hangi tarihlerde olacağını araştıran maç severler, bu hafta hangi karşılaşmaların olacağını da merak ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu 25.hafta maç programını açıkladı.

12 Şubat- 19.00 Çaykur Rizespor- Erzurumspor

13.Şubat- 13.30 Kayserispor- MKE Ankaragücü

16.00 Trabzonspor- Gaziantep

19.00 Fatih Karagümrük- Fenerbahçe

14 Şubat- 13.30 İttifak Holding Konyaspor- Yukatel Denizlispor

16.00 Atakaş Hatayspor- Aytemiz Alanyaspor

16.00 Göztepe- Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray- Kasımpaşa

15 Şubat- 19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Yeni Malatyaspor

19.00 Gençlerbirliği- Beşiktaş