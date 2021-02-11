Bu hafta hangi gün, hangi maçlar var? Süper Lig 25. haftanın programı ve maç yayın günleri

Süper Lig’de 25. hafta maç heyecanı başlıyor. Gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi gün ve hangi tarihlerde olacağını araştıran maç severler, bu hafta hangi karşılaşmaların olacağını da merak ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu 25.hafta maç programını açıkladı.
12 Şubat- 19.00 Çaykur Rizespor- Erzurumspor
13.Şubat- 13.30 Kayserispor- MKE Ankaragücü
16.00 Trabzonspor- Gaziantep
14 Şubat- 13.30 İttifak Holding Konyaspor- Yukatel Denizlispor
16.00 Atakaş Hatayspor- Aytemiz Alanyaspor
16.00 Göztepe- Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray- Kasımpaşa
15 Şubat- 19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Yeni Malatyaspor
19.00 Gençlerbirliği- Beşiktaş