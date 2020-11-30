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Bu hafta Covid19 için yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Bu hafta Covid-19 için yeni kısıtlamalar gelecek mi merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Kasım Pazartesi günü kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalar merakla bekleniyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi 17:27
Bu hafta Covid19 için yeni kısıtlamalar gelecek mi?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu kabine toplantısının ardından koronavirüs karşı alınan yeni tedbirleri açıklamıştı. Yeni kısıtlamalar kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Vatandaşlar yeni haftada yasakların devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Kabine toplantısı ne zaman?

Son kabine toplantısının ardından yeni kısıtlamalar getirilmişti. Bugün yapılacak kabine toplantısının ardından yeni kısıtlamaların nasıl devam edeceği belli olacak. Kabine toplantısı 30 Kasım Pazartesi günü bugün saat 15:00’te başlayacak.

Bu hafta yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, açıklamasında koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Sağlık Bakanlığının attığı adımlarla tedbirleri almaya mecbur oldukları ve alacaklarını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı bir basın mensubunun yeni tedbirlere ilişkin sorusuna ise şu şekilde yanıt vermişti;

"Tabii burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz, özellikle maske, mesafe ve hijyen, bunlar çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Tabii biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.

 

Bizim fiziki altyapı olarak aslında bir sıkıntımız yok. Yani hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Şu anda tedbir olarak aşı konusu biliyorsunuz gündemde. Aşıyla alakalı olarak da şu anda bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Bu arada Rusya, Çin, Almanya, Almanya'da özellikle Uğur Bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor. Tüm bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğimiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de adımımız var, onun hazırlıklarını da yapıyoruz ve şu anda özellikle Sağlık Bakanlığımızın kararlı bir tutumu, tüm sağlıkçılarımızın bu konudaki kararlı tutumlarıyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Temenni ederiz ki bunları da süratle inşallah aşalım."

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri

Son olarak açıklanan yeni koronavirüs tedbirlerinin alınacak bir sonraki karara dek devam edeceği söylendi. Buna göre İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelgede şu kısıtlamalara yer verildi;

1- Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

2- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme ­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

3- 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, intenet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.

4- Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

5- Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.



Son Güncelleme: 30.11.2020 17:27
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Anahtar Kelimeler:
KORONAKısıtlamaRecep Tayyip Erdoğan
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