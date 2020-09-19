Bu gece yarısından itibaren artık akaryakıtlar daha pahalı!

Yapılan açıklamalara göre rafineri çıkış fiyatlarında yapılan değişiklik nedeniyle akaryakıt ücretlerinde artışa gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'ten yapılan açıklama kapsamında bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam yapıldığı ifade edildi.

Ankarada ortalama 6,65 TL üzerinden satışa sunulan benzinin litre fiyatı bu zam ile birlikte 6,93 TL olacak. İstanbul’da ortalama 6,60 liradan satışa sunulan benzinin litre fiyatı zam sonrasında 6,88 liraya çıkmış olacak. İzmir'de ise 6,67 liradan 6,95 liraya çıkacak.

Motorin fiyatlarına bakıldığında ise, Ankara’da ortalama 5,79 TL üzerinden satışa sunulan litre fiyatı 6,04 liraya çıkmış olacak. İstanbul’da 5,74 TL üzerinden satılan motorin artık 5,99 TL’ye satılacak. İzmir’de ise 5,82 TL’den 6,07 TL’ye yükselecek.