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Bu gece yarısından itibaren artık akaryakıtlar daha pahalı!

Yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren rafineri çıkış fiyatlarında yapılan değişiklik nedeniyle artık akaryakıtlar daha yüksek fiyatla satılacak! Yapılan zam sonrasında benzine 28, motorine 25 kuruş zam yapıldı…

19 Eylül 2020 Cumartesi 15:21
Bu gece yarısından itibaren artık akaryakıtlar daha pahalı!
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Yapılan açıklamalara göre rafineri çıkış fiyatlarında yapılan değişiklik nedeniyle akaryakıt ücretlerinde artışa gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'ten yapılan açıklama kapsamında bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam yapıldığı ifade edildi.


Ankarada ortalama 6,65 TL üzerinden satışa sunulan benzinin litre fiyatı bu zam ile birlikte 6,93 TL olacak. İstanbul’da ortalama 6,60 liradan satışa sunulan benzinin litre fiyatı zam sonrasında 6,88 liraya çıkmış olacak. İzmir'de ise 6,67 liradan 6,95 liraya çıkacak.

Motorin fiyatlarına bakıldığında ise, Ankara’da ortalama 5,79 TL üzerinden satışa sunulan litre fiyatı 6,04 liraya çıkmış olacak. İstanbul’da 5,74 TL üzerinden satılan motorin artık 5,99 TL’ye satılacak. İzmir’de ise 5,82 TL’den 6,07 TL’ye yükselecek.

 



Son Güncelleme: 19.09.2020 15:21
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Anahtar Kelimeler:
BenzinMotorinZam
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