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Bu fotoğraf için Gülek Kalesi'ne akın ediyorlar!

Mersin bulunan Gülek Kalesi'ndeki ünlü kayada sanki uçurumdaymış gibi fotoğraf çektirmek isteyenler kaleye akın etmeye başladı.

11 Mart 2021 Perşembe 20:00
Bu fotoğraf için Gülek Kalesi'ne akın ediyorlar!
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Mersin'in Tarsus ilçesinde olan Gülek Kalesi’ndeki ünlü kaya, Adanalı doğaseverlerin akınına uğradı. Uçurumdaymış gibi çekilen fotoğraflar sosyal medyada çok ilgi görüyor.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), hafta içinde bölgede doğa yürüyüşü yapmak ve ünlü kayada fotoğraf çekilmek etkinlik yaptı. Kulüp üyeleri Gülek Mahallesinden yürüyüşe başlayarak Pozantı’nın Akçatekir Mahallesine oradan da Gülek Boğazına yürüyen doğa tutkunları 16kilometrelik yürüyüşlerinin ardından Gülek Kalesi’ne çıktılar.

Kafile, 1530 rakımı olan kaleye çıkarak sosyal medyada ünlü olan kayada uçurum kenarındaymış gibi fotoğraf çekildiler.

Yüksekten korkan kişilerin bile kayanın üstüne çıkarak fotoğraf çektirdiğini söyleyen kulüp lideri Bayram Yalçın, yükseklik korkusu yaşayanların bile korkularını yenerek doğa harikası olan kayanın üzerine çıktığını belirtti.



Son Güncelleme: 11.03.2021 20:00
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