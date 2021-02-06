Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı, Manisa'nın simgesi haline gelen yılkı atlarının yanında endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda endemik bitkinin var olduğu bölgede Manisa Lalesi'nin haricinde baharın müjdecisi olarak kabul edilen kardelenler de tüm güzelliğini Spil Dağı Milli Parkında kendini göstermeye başladı. Geçen senelere oranla 1 ay önce kendinin gösteren kardelenler beyaz yapraklarıyla güzel görüntüler oluşturdu. Kardelenlere ulaşmak ise oldukça zor, kardelenler insan ayak izi olmayan yerlerde kendilerinin gösteriyor.

1517 metredeki en pahalı çiçek

Endemik bir bitki olan kardelenler Çevre Kanunu ile korunuyor. Bu tür bitkilere zarar vermenin belli bir cezası bulunuyor. Milli Park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip etmek ve endemik bir bitki olan kardelenlere zarar vermenin cezası ise önceki senelere göre artış göstererek 80 bin 465 liraya yükseldi. Bir diğer olumsuz durum olan kardelenlerin ticari amaçla kullanılması. Bu tür faaliyetlerde bulunan şirketlere ise cezanın 3 katı kadar bir ceza uygulanıyor. Milli park içerisinde değerli bitkilerin olduğu için bu bölgeler büyük bir titizlik ile korunuyor.

