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Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı'nda havaların güzel devam etmesiyle birlikte baharın müjdecisi kardelenler tüm güzelliğiyle kendilerini erken gösterdi. Öte yandan bu güzelliklere zarar vermenin cezası da bu sene 80 bin 465 liraya yükseldi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 11:26
Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira
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Manisa'nın 1517 metre yüksekliğinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı, Manisa'nın simgesi haline gelen yılkı atlarının yanında endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda endemik bitkinin var olduğu bölgede Manisa Lalesi'nin haricinde baharın müjdecisi olarak kabul edilen kardelenler de tüm güzelliğini Spil Dağı Milli Parkında kendini göstermeye başladı. Geçen senelere oranla 1 ay önce kendinin gösteren kardelenler  beyaz yapraklarıyla güzel görüntüler oluşturdu. Kardelenlere ulaşmak ise oldukça zor, kardelenler insan ayak izi olmayan yerlerde kendilerinin gösteriyor.

1517 metredeki en pahalı çiçek

Endemik bir bitki olan kardelenler Çevre Kanunu ile korunuyor. Bu tür bitkilere zarar vermenin belli bir cezası bulunuyor. Milli Park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip etmek ve endemik bir bitki olan kardelenlere zarar vermenin cezası ise önceki senelere göre artış göstererek 80 bin 465 liraya yükseldi. Bir diğer olumsuz durum olan kardelenlerin ticari amaçla kullanılması. Bu tür faaliyetlerde bulunan şirketlere ise cezanın 3 katı kadar bir ceza uygulanıyor. Milli park içerisinde değerli bitkilerin olduğu için bu bölgeler büyük bir titizlik ile korunuyor.



Son Güncelleme: 06.02.2021 11:26
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Anahtar Kelimeler:
KardelenCezaKoruma Altında
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