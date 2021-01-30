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Bu bitkilere dokunmayın! En zehirli 7 bitki

Genellikle dekorasyon amaçlı tercih edilen bitkilerin pek çok kullanım alanı mevcut. Bu yeşil ve güzel canlılar her zaman göründüğü kadar masum değildir. Bazı bitkiler dokunulduğu andan itibaren ciltte kabarıklığa, kaşıntıya ve iltihaplanmaya sebep olabilmektedir. Hatta yenildiği zaman öldürenleri bile mevcuttur. Zehirli bitkiler merak edilmektedir.

30 Ocak 2021 Cumartesi 17:13
Bu bitkilere dokunmayın! En zehirli 7 bitki
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Bitkiler çoğu kişiye huzur veren canlılardan biridir. Doğada birçok bitki türü vardır. Genel olarak zararsız olan bitki türlerinden bazıları cilde ciddi zararlar da verebilmektedir. Kesinlikle dokunulmaması gereken bitkiler merak edilmektedir.

Bitkilerle temas etmeden önce zararlı olup olmadıklarına iyice emin olmak gerekmektedir. Genellikle şifa kaynağı olarak bilinirler.

Dokunulmaması gereken 7 bitki hangileridir?

Bazı bitkilere dokunulduğu zaman anlık olarak ciltte ağrılı ve rahatsızlık veren komplikasyonlar meydana gelebilir.

Bu bitkiler şunlardır:

  • Isırgan Otu
  • Manşinel
  • Zehirli Sarmaşık
  • Ağrı Çalı
  • Sessiz Adım Çiçeği
  • Gympie Gympie
  • Tavşancıl Otu

Isırgan otu zararlı mıdır?

Isırgan otu, en çok zarar veren bitkilerden birisidir. Genellikle Kuzey Amerika, Kuzey Afrika ve Güney Amerika bölgelerinde yetişmektedir. Bu ot, asit içermesi sebebiyle tahriş edici bir yapıya sahiptir. Bu otla temas edilmesi halinde ciltte yanma, karıncalanma ve kaşıntı problemleri meydana gelebilmektedir.

Manşinel bitkisi zararlı mıdır?

Zararlı bitkilerden biridir. Orta ve Güney Amerika bölgelerinde yetişmektedir. Görüntüsü, yapraklarının şekli ve meyveleri sebebiyle elma ağacına benzemektedir. Bu bitkinin dallarında bulunan meyveler yenirse, yiyen kişi ölür. Bu durumda ağız ve yemek borusunda kabarcıklar oluşarak tahriş eder.

Zehirli Sarmaşık zararlı mıdır?

Asla dokunulmamalıdır. Kuzey Amerika’nın doğusunda yetişir. Bu sarmaşıkta urushiol adında kimyasal bir madde vardır. Bu madde sebebiyle ciltte ağrı, kaşıntı ve iltihap oluşur.

Ağrı Çalı bitkisi zararlı mıdır?

Çok zararlıdır. Afrika’ da yetişir. Bölgede zehirli sarmaşık olarak bilinir. Bu bitkiye dokunulduğunda ciltte şişkinlik ve kabarcıklanma gerçekleşir. Ciltteki etkiler 1-2 saat gibi bir sürede geçmektedir. Bazı insanların bu bitkiye bağışıklığı bulunabilir.

Sessiz Adım Çiçeği bitkisi zararlı mıdır?

Asla dokunulmamalıdır. Güneydoğu Amerika’da yetişir. Tahriş eder ve şiddetli acıya sebep olur. Üzerinde tüyler sebebiyle zarar vericidir. Dokunan kişiler kaşınır ve acı çekerler. Bu etkiler 1 saat sürmektedir.

Gympie Gympie bitkisi zararlı mıdır?

Çok zararlı bitkilerden biridir. Dokunulduğu zaman acı verir. Bitkiye dokunan kişiler elektrik çarpmasına benzeyen bir his duyarlar.

Tavşancıl Otu bitkisi zararlı mıdır?

Asla dokunulmamalıdır. Avrupa’nın Doğusu ile Amerika’nın bazı bölgeleri yetişme alanıdır. Temas edildiğinde ciltte kabarıklar meydana gelir.  Bitkiye dokunulduktan sonra eller gözlere giderse kör olma ihtimali çok yüksektir.

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 17:13
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Anahtar Kelimeler:
Zehirli Bitkilerısırgan Otu
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