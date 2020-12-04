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Bu akşam sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak, ne zamana kadar sürecek?

6 ay sonra yeniden uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili merak sürüyor. Vatandaşlar bu akşam sokağa çıkma yasağının ne zaman saat kaçta başlayacağı ve ne zamana kadar süreceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte sokağa çıkma yasağıyla ilgili tüm detaylar.

04 Aralık 2020 Cuma 18:34
Bu akşam sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak, ne zamana kadar sürecek?
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Cumartesi-Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağına sayılı saatler kaldı. Covid-19 nedeniyle bu hafta sonu tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak, Cuma akşamı saat 21.00’de başlayacak ve pazartesi sabah 05.00’e kadar devam edecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde uygulanacak?

Kabine Toplantısı sonrasında çıkan kararlar doğrultusunda 5-6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak ve pazartesi günleri saat 05.00’te sona erecek. Sokağa çıkma yasağının ilki 4 Aralık Cuma 21.00’den sonra 7 Aralık Pazartesi 05.00’e kadar uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı, yeni bir karar alınıncaya dek devam edecek.

Market, bakkal, kasap ve manavlar kaça kadar açık olacak?

Kısıtlamanın olduğu 5-6 Aralık günleri bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00-17.00 arasında hizmet verecek. Ayrıca hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı tüm fırın, unlu mamuller ve ekmek satan bayiler açık olacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar hariç diğer kişiler, araç kullanmadan evlerine en yakın market, kuruyemişçi, manav, bakkal ve kasaplara giderek alışveriş yapabilecek.

Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, kısıtlamanın olduğu günlerde 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca paket servis ile hizmet verebilecekler.

 


Son Güncelleme: 04.12.2020 18:34
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