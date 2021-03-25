Bu akşam hangi diziler var? 25 Mart 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı

Televizyon seyircileri tarafından 25 Şubat 2021 tarihinde televizyon kanallarında hangi dizi, film ve programların olacağı merakla araştırılmaya başlandı. Akşam kuşağından birbirinden çok sevilen diziler, filmler ve programlar sevenleri ile buluşacaktır. Seyircilerin merakla takip ettiği dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemedikleri için kanalların yayın akışını merakla takip etmektedir. 25 Mart Perşembe günü kanallarda Şarkılar Bizi Söyler, Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Alev Alev, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Canavar Kamyonlar ve Tövbeler Olsun gibi çok sevilen dizi, film ve programlar bulunmaktadır.
25 Mart Perşembe günü kanalların yayın akışı
SHOW TV yayın akışı
06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev (Yeni Bölüm)
00:15 Hedef (Yabancı Sinema)
02:00 Arıza
04:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:35 Kırgın Çiçekler
04:20 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Yeni Bölüm)
00:15 Sadakatsiz
02:15 Gelinim Mutfakta
04:30 Güllerin Savaşı
FOX TV yayın akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucumuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakika Sağlık
16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
00:15 Son Yaz
03:00 Masumiyet
05:00 Zümrüdüanka
06:00 Kadın
STAR TV yayın akışı
06:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Ana Haber
20:00 Canavar Kamyonlar (Yabancı Sinema)
22:15 Canavar Kamyonlar (Yabancı Sinema)
00:30 Akrep
03:00 Operatör (Yabancı Sinema)
04:30 Operatör (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda
02:15 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama
TRT1 yayın akışı
05:55 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
11:20 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun (Yeni Bölüm)
22:30 Tövbeler Olsun
02:55 Türkan Hanım’ın Konağı
01:50 Yok Olmadan Keşfet
02:20 Türkan Hanım’ın Konağı
03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar