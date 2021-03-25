Bu akşam hangi diziler var? 25 Mart 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı

Televizyon seyircileri tarafından 25 Şubat 2021 tarihinde televizyon kanallarında hangi dizi, film ve programların olacağı merakla araştırılmaya başlandı. Akşam kuşağından birbirinden çok sevilen diziler, filmler ve programlar sevenleri ile buluşacaktır. Seyircilerin merakla takip ettiği dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemedikleri için kanalların yayın akışını merakla takip etmektedir. 25 Mart Perşembe günü kanallarda Şarkılar Bizi Söyler, Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Alev Alev, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Canavar Kamyonlar ve Tövbeler Olsun gibi çok sevilen dizi, film ve programlar bulunmaktadır.

25 Mart Perşembe günü kanalların yayın akışı

SHOW TV yayın akışı

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev (Yeni Bölüm)

00:15 Hedef (Yabancı Sinema)

02:00 Arıza

04:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:35 Kırgın Çiçekler

04:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Yeni Bölüm)

00:15 Sadakatsiz

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Güllerin Savaşı

FOX TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Dünya Avucumuzda

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakika Sağlık

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor (Yeni Bölüm)

00:15 Son Yaz

03:00 Masumiyet

05:00 Zümrüdüanka

06:00 Kadın

STAR TV yayın akışı

06:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Ana Haber

20:00 Canavar Kamyonlar (Yabancı Sinema)

22:15 Canavar Kamyonlar (Yabancı Sinema)

00:30 Akrep

03:00 Operatör (Yabancı Sinema)

04:30 Operatör (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)

00:15 Kırmızı Oda

02:15 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

TRT1 yayın akışı

05:55 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım’ın Konağı

11:20 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun (Yeni Bölüm)

22:30 Tövbeler Olsun

02:55 Türkan Hanım’ın Konağı

01:50 Yok Olmadan Keşfet

02:20 Türkan Hanım’ın Konağı

03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar