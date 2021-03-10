İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...

Bu akşam camilerde toplu namaz kılınacak mı, camilerde kandil programı var mı?

Müslümanların bol ibadetle geçirecekleri Miraç Kandili bu gece! Bu sene camilerde kandil programı yapılacak mı? Pandemi sebebiyle alınan tedbirler, eski kutlamaları devam ettirecek mi merak edilmektedir. İşte kandil gecesi yapılacak programlar...

10 Mart 2021 Çarşamba 18:39
Bu akşam camilerde toplu namaz kılınacak mı, camilerde kandil programı var mı?
Takip Et:

Miraç Kandili’nde gerçekleşecek olan programlar merak edilmektedir.

Recep ayının 27. Gecesi olan Miraç olayı, İslam alemi için oldukça önemlidir. Bu kandil, önemli 4 kandilden biridir. Miraç Kandilinde, camilerde toplu namazlar kılınmaktadır.

Bugün camilerde program olacak mı?

100 yıldan fazla bir süredir her Miraç Kandilinde Bursa’da Hoca Muslihiddin Camii’de Mi’raciye okunmaktadır. Bu yıl Mi’raciye Ayasofya Camii’de okunacaktır.

Kandil gecesi, mahalli camilerde sınırlı sayıda vatandaş ile yatsı namazında kısa programlar yapılacaktır.

Miraciye

Miraciye, Hz. Muhammed’in göğe yükselişini yani Miraç olayını konu alan eserlerdir. Kaside ve mesnevi türünde yazılırlar. Didaktik özellikleri ön plana çıkan eserlerdir.

Televizyonda yayın yapılacak mı?

Pandemi nedeniyle camilerde kısıtlı programlar olacaktır. İzmir Bilal Saygılı Cami’de yapılacak Kandil Mevlidi TRT ekranlarında yayınlanacaktır. Program, saat 19:30 da ekrana gelecektir.

Miraç olayı

Recep ayının 27. Gecesinde, Hz. Muhammed amcasının kızı Ümmü Hani’nin evindedir. Cebrail gelir ve yanında Burak denen bineği getirmiştir. Daha sonra Hz. Muhammed’i Miraca çağırır. Peygamberimiz Burak’a biner ve Burak’ın ayağı yere bile değmez. Mescid-i Aksa’ya gelmişlerdir. Burada namaz kılınır ve daha sonra Hz. Muhammed ile Cebrail dışarı çıkarlar. Karşıda manevi bir merdiven vardır. Cebrail, peygamberi bineğe bindirir ve semaya ilerlerler.

Semaya yükselirken tüm melekler peygamberi karşılamıştır. Hz. Muhammed, cennetin her katında farklı peygamberlerle karşılaşır. 7. Katta Sidret-ül Münteha’ya gelinir. Peygamber yola yalnız devam eder. Peygamber Miraç gecesinde Refref yardımı ile Allah’la görüşür.



Son Güncelleme: 10.03.2021 18:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Miraç KandiliProgram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oruç açma duası nedir, nasıl okunur? Oruç açarken hangi dua okunur? İftar duası nasıl yapılır?
Oruç açma duası nedir, nasıl okunur? Oruç açarken hangi dua okunur? İftar duası nasıl yapılır?
Bim 16 Mart Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
Bim 16 Mart Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
Miraç Kandili 100 rekatlık namaz kılınışı nasıldır?
Miraç Kandili 100 rekatlık namaz kılınışı nasıldır?
Ziraat Bankası KPSS'siz 230 memur alımı şartları ve Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihleri
Ziraat Bankası KPSS'siz 230 memur alımı şartları ve Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihleri
Miraç Kandili Tv programları neler? 10 Mart Miraç Kandili hangi kanalda ne program var?
Miraç Kandili Tv programları neler? 10 Mart Miraç Kandili hangi kanalda ne program var?
Miraç Kandili Kur'an'da geçen ayetleri neler?
Miraç Kandili Kur'an'da geçen ayetleri neler?

Popüler Haberler

Maraşlı 9. bölüm izle - 8 Mart Pazartesi Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Müge Anlı 10 Mart Çarşamba izle - Mervenur Polat cinayeti son gelişmeleri
2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru şartları neler? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru için gerekli şartlar
Bu akşam camilerde toplu namaz kılınacak mı, camilerde kandil programı var mı?
Oruç açma duası nedir, nasıl okunur? Oruç açarken hangi dua okunur? İftar duası nasıl yapılır?
Bim 16 Mart Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
SGK ile karşılanan ücretsiz ilaçlar listesine 29 ilaç eklendi
Miraç Kandili 100 rekatlık namaz kılınışı nasıldır?
Galatasaray'da Belhanda neden gönderildi? Belhanda ne yaptı, sözleşmesi neden feshedildi? FIFA oyuncularının Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14.maddesi nedir?
Canevim Kristina kimdir? Gerçek adı nedir? Slagana Vujosevik hakkında bilgiler
Koronavirüse hastaları neler yapmalı? Covid-19'a yakalananların yapılması gerekenler
E-Devlet e-imza nasıl alınır? E-imza nerede, ne için kullanılır?
Exxen No Limit başvurusu nasıl yapılır?
MEB 2020 Öğretmenlerin il içi atamaları ne zaman yapılacak?
Kandil simidi nasıl yapılır? Pastane usulü kandil simidi tarifi
Emekli maaşları ayın kaçında ödenir? 2021 Emekli maaşı ne zaman bağlanır?
Miraç Kandili Tv programları neler? 10 Mart Miraç Kandili hangi kanalda ne program var?
Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri
Memurlar farklı işlerde çalışabilirler mi?
Seksenler dizisi Mikser Melahat karakterini kim canlandırıyor? Özlem Tokaslan kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.