Bu akşam camilerde toplu namaz kılınacak mı, camilerde kandil programı var mı?

Miraç Kandili’nde gerçekleşecek olan programlar merak edilmektedir.

Recep ayının 27. Gecesi olan Miraç olayı, İslam alemi için oldukça önemlidir. Bu kandil, önemli 4 kandilden biridir. Miraç Kandilinde, camilerde toplu namazlar kılınmaktadır.

Bugün camilerde program olacak mı?

100 yıldan fazla bir süredir her Miraç Kandilinde Bursa’da Hoca Muslihiddin Camii’de Mi’raciye okunmaktadır. Bu yıl Mi’raciye Ayasofya Camii’de okunacaktır.

Miraciye

Kandil gecesi, mahalli camilerde sınırlı sayıda vatandaş ile yatsı namazında kısa programlar yapılacaktır.

Miraciye, Hz. Muhammed’in göğe yükselişini yani Miraç olayını konu alan eserlerdir. Kaside ve mesnevi türünde yazılırlar. Didaktik özellikleri ön plana çıkan eserlerdir.

Televizyonda yayın yapılacak mı?

Pandemi nedeniyle camilerde kısıtlı programlar olacaktır. İzmir Bilal Saygılı Cami’de yapılacak Kandil Mevlidi TRT ekranlarında yayınlanacaktır. Program, saat 19:30 da ekrana gelecektir.

Miraç olayı

Recep ayının 27. Gecesinde, Hz. Muhammed amcasının kızı Ümmü Hani’nin evindedir. Cebrail gelir ve yanında Burak denen bineği getirmiştir. Daha sonra Hz. Muhammed’i Miraca çağırır. Peygamberimiz Burak’a biner ve Burak’ın ayağı yere bile değmez. Mescid-i Aksa’ya gelmişlerdir. Burada namaz kılınır ve daha sonra Hz. Muhammed ile Cebrail dışarı çıkarlar. Karşıda manevi bir merdiven vardır. Cebrail, peygamberi bineğe bindirir ve semaya ilerlerler.

Semaya yükselirken tüm melekler peygamberi karşılamıştır. Hz. Muhammed, cennetin her katında farklı peygamberlerle karşılaşır. 7. Katta Sidret-ül Münteha’ya gelinir. Peygamber yola yalnız devam eder. Peygamber Miraç gecesinde Refref yardımı ile Allah’la görüşür.