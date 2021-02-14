BTK KPSS şartlı personel alım ne zaman? BTK personel alımı şartları ve başvuru tarihi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu KPSS puanı kapsamında personel alımı yapacağı duyurmuştu. En az 70 KPSS puanı olan kişiler açılacak kadrolara başvuru yapabilecek. Alınacak kişi sayısının 20 katı kadar kişi aday sınavına katılabilecek.

BTK personel alımı son başvuru tarihi be zaman?

BTK personel alım başvuruları 10 Şubat tarihinde başlamıştı. Son başvuru tarihi ise 19 Şubat 2021 olarak açıklandı.

Başvurular şahsen veya posta ile yapılabiliyor. Adayların gerekli evrakları götürmesi halinde başvuruları kabul edilecek. Posta yoluyla başvuru yapacak kişilerin postalarının belirtilen süre içerisinde kuruma ulaşması gerekmektedir.

BTK personel alımı şartları

BTK uzman yardımcısı alımlarında adaylardan istediği şartları açıkladı. Açıklanan şartlara göre başvuru yapacak kişilerin 4 yıllık lisans eğitimlerini siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, işletme ve iktisat, elektrik, elektronik, haberleşme, iletişim, endüstri, telekomünikasyon ya da bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerde tamamlamış olması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu bölüm mezunlarının en az 70 KPSS puanının olması da istenmektedir.