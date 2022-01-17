BtcTurk kullanıcılarının hangi bilgileri sızdırıldı?

Kripto para borsası BtcTurk’ten kullanıcıları üzen haber geldi. BtcTurk kullanıcılarının bilgilerinin sızdırıldığı ortaya çıktı. bunun üzerine açıklama yapan BtcTurk yetkilileri, kullanıcıların fonlarıyla ilgili sorun ve sızıntının şirket kaynaklı olmadığı belirtildi.

Btc Türk hangi bilgiler sızdırıldı?

BtcTurk, 2018 yılında sistemden çıkarılan veri setlerinden birinin taslak versiyon olduğu, ortaya çıkan verilerin KVKK kapsamında yapılan sözleşmelere uygun bulunduğu kurumlarla paylaşıldığını belirtti. Bu durum Temmuz 2018’den önce sisteme kayıt olan 516 bin 954 kullanıcı verilerinin sızdırıldığını gösteriyor. Kullanıcıların bakiye ve şifre gibi bilgileri gizliliğini korurken, 8 önemli verinin sızdırıldığı açıklandı.

BtcTurk kullanıcılarının şu bilgileri sızdırıldı:

BtcTurk’e kayıtlı;

e-posta biligisi,

ad-soyad, T.C. kimlik numarası ve kullanıcı numarası,

doğum tarihi,

adres bilgisi,

hesaba en son giriş yapılan tarih,

cep telefonu numarasu,

hesaba son gitiş yapılan IP adresi ve maskelenmiş kullanıcı şifreleri.