Brawl Star elmas kodu ve elmas hilesi

Çocuklar ve gençler tarafından en çok oynanan strateji oyunları arasında bulunan Brawl Stars oyununda belirli bölümlere gelmek için kullanmamız gereken bazı elmaslar bulundurur. Bu elmasların kullanmak için ise kodlar bulunmaktadır. Brawl Stars oyununda bulunan elmas kodu ve oyun kodları oyun içinde birçok avantaj sağlamaktadır. Bu kodları kullanarak saatler harcayarak kazanacağımızı dakikalar içinde kazanabiliriz.
Brawl Stars oyunu elmas kodları
- 54SAKL23
- KDSJFD34
- LF83475FG
- ODSK342DF
- KFJU47563JE
- JSH348KDU2
- KD239SKJF
- CXZJD231F
- SKVM756JSD
- DK84MZSDI3
- 9KDFK32KF32
- DLK454JKDF
- DOMDFK43
- IGGBX4A9V
- KCN3LMD2
- QV3MK9V1
- MN5VCZ4K
- P3MCZ1K5F
- F3MVYKB7K
- 4V51V3KFM
- UL3MV5HV7
- 3KPCMDKZS
- 3PCL2MXDP
- 4PCM3VM3R
- 2PCWNCHRT
- C2PLDXÖS42
- M3NC2SP2XS
- 2PCSLOREK4
- X2KUTNC2PD
Brawl Stars elmas kodları nereye yazılır?
Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır?
Oyunda elmas hilesi ile kısa sürede birçok kazanım sağlayabilirsiniz. Oyunda kod alışveriş kısmına girerek onaylanan bedava elmas imkanı ile beraber oyunu tercih eden oyuncular oldukça büyük miktarlar kazanabilinir Brawl Stars oyununda 30 ve üstü farklı karakterler bulunur.