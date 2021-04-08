Brawl Star elmas kodu ve elmas hilesi

Çocuklar ve gençler tarafından en çok oynanan strateji oyunları arasında bulunan Brawl Stars oyununda belirli bölümlere gelmek için kullanmamız gereken bazı elmaslar bulundurur. Bu elmasların kullanmak için ise kodlar bulunmaktadır. Brawl Stars oyununda bulunan elmas kodu ve oyun kodları oyun içinde birçok avantaj sağlamaktadır. Bu kodları kullanarak saatler harcayarak kazanacağımızı dakikalar içinde kazanabiliriz.

Brawl Stars oyunu elmas kodları

54SAKL23

KDSJFD34

LF83475FG

ODSK342DF

KFJU47563JE

JSH348KDU2

KD239SKJF

CXZJD231F

SKVM756JSD

DK84MZSDI3

9KDFK32KF32

DLK454JKDF

DOMDFK43

IGGBX4A9V

KCN3LMD2

QV3MK9V1

MN5VCZ4K

P3MCZ1K5F

F3MVYKB7K

4V51V3KFM

UL3MV5HV7

3KPCMDKZS

3PCL2MXDP

4PCM3VM3R

2PCWNCHRT

C2PLDXÖS42

M3NC2SP2XS

2PCSLOREK4

X2KUTNC2PD

Brawl Stars elmas kodları nereye yazılır?

Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır?

Hem rakam hem de harflerin karışımı ile ortaya çıkan 9 haneli kodlar ile elmas almak için; Brawl Stars oyununun dükkân kısmına girip satın almak istediğiniz elmas paketine tıklayarak ödeme kısmına kod ile ödeme seçeneği seçilip elmas kodu girilir.

Oyunda elmas hilesi ile kısa sürede birçok kazanım sağlayabilirsiniz. Oyunda kod alışveriş kısmına girerek onaylanan bedava elmas imkanı ile beraber oyunu tercih eden oyuncular oldukça büyük miktarlar kazanabilinir Brawl Stars oyununda 30 ve üstü farklı karakterler bulunur.