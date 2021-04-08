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Brawl Star elmas kodu ve elmas hilesi

En çok oynanan strateji oyunları arasında bulunan Brawl Stars oyununda belirli bölümlere gelmek için kullanmamız gereken bazı elmaslar bulundurur. Ama bu elmasların bir kodu bulunmaktadır. Peki Brawl Stars elmas kodu ve elmas hileleri nedir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

08 Nisan 2021 Perşembe 22:51
Brawl Star elmas kodu ve elmas hilesi
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Çocuklar ve gençler tarafından en çok oynanan strateji oyunları arasında bulunan Brawl Stars oyununda belirli bölümlere gelmek için kullanmamız gereken bazı elmaslar bulundurur. Bu elmasların kullanmak için ise kodlar bulunmaktadır. Brawl Stars oyununda bulunan elmas kodu ve oyun kodları oyun içinde birçok avantaj sağlamaktadır. Bu kodları kullanarak saatler harcayarak kazanacağımızı dakikalar içinde kazanabiliriz. 

Brawl Stars oyunu elmas kodları

  • 54SAKL23
  • KDSJFD34
  • LF83475FG
  • ODSK342DF
  • KFJU47563JE
  • JSH348KDU2
  • KD239SKJF
  • CXZJD231F
  • SKVM756JSD
  • DK84MZSDI3
  • 9KDFK32KF32
  • DLK454JKDF
  • DOMDFK43
  • IGGBX4A9V
  • KCN3LMD2
  • QV3MK9V1
  • MN5VCZ4K
  • P3MCZ1K5F
  • F3MVYKB7K
  • 4V51V3KFM
  • UL3MV5HV7
  • 3KPCMDKZS
  • 3PCL2MXDP
  • 4PCM3VM3R
  • 2PCWNCHRT
  • C2PLDXÖS42
  • M3NC2SP2XS
  • 2PCSLOREK4
  • X2KUTNC2PD

Brawl Stars elmas kodları nereye yazılır?

Hem rakam hem de harflerin karışımı ile ortaya çıkan 9 haneli kodlar ile elmas almak için; Brawl Stars oyununun dükkân kısmına girip satın almak istediğiniz elmas paketine tıklayarak ödeme kısmına kod ile ödeme seçeneği seçilip elmas kodu girilir. 

Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır?

Oyunda elmas hilesi ile kısa sürede birçok kazanım sağlayabilirsiniz. Oyunda kod alışveriş kısmına girerek onaylanan bedava elmas imkanı ile beraber oyunu tercih eden oyuncular oldukça büyük miktarlar kazanabilinir Brawl Stars oyununda 30 ve üstü farklı karakterler bulunur.



Son Güncelleme: 08.04.2021 22:51
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Anahtar Kelimeler:
Brawl StarsOyunElmas KoduElmasHile
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