Boynuna perde ipi dolanan Esmanur yaşama tutunamadı

Kahreden haber bugün Kocaeli Başiskele ilçesiden geldi.

İlçede yaşayan Yavuz ailesinin 2 yaşındaki kız Esmanur Yavuz evde olduğu sırada salonda hiç kimse yok iken perdelerin ipiyle oyun oynamaya başladı. Bir süre perde ipiyle oyun oynayan küçük esmanur boynuna ipin dolanmasıyla birlikte nefessiz kaldı.

Bir süre sonra olayı gören küçük kızın annesi Elif Yavuz, Esmanur'un boynunu ipten kurtardı ve hemen 112 sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine hemen intikal eden ekipler küçük kızı yaptıkları ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Burada müdahale edilen talihsiz kız hemen yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yaklaşık 15 gündür yoğun bakımda tedavisine devam edilen küçük Esmanur daha fazla dayanamadı ve doktorların tüm çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti.

Küçük kızın cansız bedeni bugün kılınan cenaze namazından sonra ilçede toprağa verildi.