Böyle düşüncesizlik görülmedi! Parkta mangal yakıp bankları kırdılar

İstanbul Ümraniye’de İnkılap mahallesinde bulunan bir parkta bir grup çocuk ilk önce çardaktaki bankları kırdılar sonra bunlardan ateş yakarak mangal yaptılar.

Birkaç önce Ümraniye İnkılap Mahallesinde bulunan Hüseyin Kaplan parkında bir araya gelen bir grup çocuk, toplandıkları alanda bulunan çardaklardaki bankları kırarak ilk önce zarar verdiler daha sonra ateş yakarak mangal yaptılar.Güvenlik kameraları ile çekilen olayda görüntüleri izleyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım park ve toplu alanların 7/24 kameralar ile kaydedildiğini belirterek görüntüleri üzüntüyle izlediğini bunları yapan çocukların ailelerine seslenerek park ve bahçelere sahip çıkılması gerektiğini ve çocuklarımı eğitmemiz gerektiğini hatırlatarak devlet malına zarar vermemeyi 7 den 70 ‘e herkese öğretilmesi gerektiğini ifade etti. Görüntüleri ise sosyal medya üzerinden paylaşarak üzülerek paylaştığını ifade etti. Hem ailelere hem de çocuklara seslenen Yıldırım devlet malını korumak gerektiğini hatırlattı.