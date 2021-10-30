Buhar sayesinde boyanın kumaşa nüfus etmesini sağlayan kişiye boyama makinesi operatörü adı verilir. Türkiye’de iş arayışlarını sürdüren kişiler boyama makinesi operatörlerinin 2021 yılı itibariyle aylık ne kadar maaş aldığını ve ne gibi işler yaptığını öğrenmek için arama motorlarını meşgul etmeye başladı. Peki boyama makinesi operatörü maaşı ne kadar? Boyama makinesi operatörü ne iş yapar?

Boyama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de boyama makinesi operatörü olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak 4.250 TL maaş alıyor. En düşük boyama makinesi operatörü maaşı 2.826 TL iken en yüksek boyama makinesi operatörü maaşı ise 6.700 TL’dir. Boyama makinesi operatörlerinin maaşı çalıştığı şirkete göre değişiklik gösterebilir.

Boyama Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

En az ilköğretim seviyesinde eğitim almış olan kişilerin çalıştığı boyama makinesi operatörlerinin bazı görevleri vardır. İşte boyama makinesi operatörünün görevleri:

- Makinede işlem görecek kumaş rengine göre makineyi temizlemek,

- Günlük programa uygun şekilde makine vanalarını kontrol etmek,

- Günlük programa uygun şekilde makine vanalarının sıcaklık ayarlarını yapmak,

- Kumaşı makinenin gerdirici silindirlerinin arasına yerleştirmek,

- Makine ayarlarını yapmak ve kumaşın türüne göre belirli hızda ve belirli sıcaklıkta buhar yardımıyla indirgenmesi veya yükseltgenmesini sağlamak,

- Kumaşın türüne göre inkişaf işlemini gerçekleştirmek,

- İnkişaf işlemi için gerekli kimyasal çözeltiyi hazırlamak,

- İnkişaf işleminden sonra kumaşın makine sonundaki kontinilerde kurutularak sonraki işleme hazır hale getirilmesini sağlamak

Boyama makinesi operatörü olarak çalışmak isteyen kişiler İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanlarına göz atabilirler. Gerekli şartları sağlayan kişilerin iş başvuruları kabul edilecektir.