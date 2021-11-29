İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı Yapı Dekorasyoncusu aylık kazancı ne kadar? Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı Yapı Dekorasyoncusu ne iş yapar,

Boyacı ve yüzey hazırlamacı yapı dekorasyoncusu ne iş yapar, nerelerde çalışır? Boyacı ve yüzey hazırlamacı yapı dekorasyoncusu ne kadar maaş alıyor? Peki bu mesleği yapmak için gereken özelllikler nelerdir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

29 Kasım 2021 Pazartesi 04:28
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı Yapı Dekorasyoncusu aylık kazancı ne kadar? Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı Yapı Dekorasyoncusu ne iş yapar,
Takip Et:

Boyacı ve yüzey hazırlamacı yapı dekorasyoncusu ne iş yapar, ne kadar kazanır? Boyacı ve yüzey hazırlamacı yapı dekorasyoncusu, metal, ahşap, beton veya sıva kaplı alanların boya cila işini yapan meslek elemanlarına deniyor. 

Boyacı ve yüzey hazırlamacı yapı dekorasyoncusu aylık ortalama maaşı 3 bin 350 TL olarak belirleniyor. Boyacı ve yüzey hazırlamacı yapı dekorasyoncusu maaşı en az 2 bin 826 TL olarak belirlenirken en yüksek maaşı ise 4 bin 450 TL olarak belirleniyor. 

Boyacı ve yüzey hazırlamacı yapı dekorasyoncusu olabilmek için kişilerden en az ilköğretim diplomasına sahip olmaları isteniyor.

Bütün inşaat alanlarında çalışabilme imkanına sahip olan Boyacı ve yüzey hazırlamacı yapı dekorasyoncusu, her türlü boya badanayla ilgili işleri bu meslak grubu dahilinde yapabiliyor.  


Son Güncelleme: 29.11.2021 04:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı MaaşıYapı Dekorasyoncusu MaaşıBoya Cilacı Maaşı 2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çorum Belediyesi yardım parası nedir, kimler başvuru yapabilir?
Çorum Belediyesi yardım parası nedir, kimler başvuru yapabilir?
Metal İnşaat İşçisi maaşı ne kadar?
Metal İnşaat İşçisi maaşı ne kadar?
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar?
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar?
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü maaşı ne kadar? Beton Pompa-Püskürtme Operatörü görev ve yetkileri
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü maaşı ne kadar? Beton Pompa-Püskürtme Operatörü görev ve yetkileri
Proje yöneticisi maaşı ne kadar? Proje yöneticisinin görevi nedir?
Proje yöneticisi maaşı ne kadar? Proje yöneticisinin görevi nedir?
Buhar kazanı operatörü ve kazan ateşçisi maaşları ne kadar?
Buhar kazanı operatörü ve kazan ateşçisi maaşları ne kadar?

Popüler Haberler

Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı Yapı Dekorasyoncusu aylık kazancı ne kadar? Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı Yapı Dekorasyoncusu ne iş yapar,
Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları) seyircisiyle buluşuyor
Masumiyet dizisindeki Asu kim? Kimya Gökçe Aytaç kim, kaç yaşında?
Netflix dizisi Mytho konusu nedir? Netfix dizisi Mytho oyuncuları
Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?
İş kazası ve meslek hastalığı geçiren sigortalıların hakları nelerdir? Kimler yararlanabilir?
Çorum Belediyesi yardım parası nedir, kimler başvuru yapabilir?
Metal İnşaat İşçisi maaşı ne kadar?
Netflix dizisi Another Life konusu nedir? Another Life oyuncuları
İyi Günde Kötü Günde final mi yapacak? Star TV İyi Günde Kötü Günde yeni bölüm varmı yokmu?
Aşk Mantık İntikam dizisi Ozan kim? İlhan Şen kim, kaç yaşında?
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Seksenler neden yok, neden yayınlanmıyor? Seksenler yeni bölüm ne zaman?
2021 Diğer metal işlemcileri maaşları ne kadardır? 2021 İşkur iş ilanları
Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz film konusu, yorumu ve incelemesi
Mekatronik Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekatronik Bakım Onarımcısı görevleri
Akrilik iplik üretim işçisi olarak çalışanlar ne kadar maaş alır? Akrilik iplik üretim işçisi ne iş yapmaktadır?
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyadaki kedi neye işaret eder ?
Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma elemanı ne kadar maaş alıyor? maaşları ve iş ilanları
Masaj Uygulayıcısı / Masöz maaşları ne kadar ?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.