Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı Yapı Dekorasyoncusu aylık kazancı ne kadar? Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı Yapı Dekorasyoncusu ne iş yapar,

Boyacı ve yüzey hazırlamacı yapı dekorasyoncusu ne iş yapar, ne kadar kazanır? Boyacı ve yüzey hazırlamacı yapı dekorasyoncusu, metal, ahşap, beton veya sıva kaplı alanların boya cila işini yapan meslek elemanlarına deniyor.

Boyacı ve yüzey hazırlamacı yapı dekorasyoncusu aylık ortalama maaşı 3 bin 350 TL olarak belirleniyor. Boyacı ve yüzey hazırlamacı yapı dekorasyoncusu maaşı en az 2 bin 826 TL olarak belirlenirken en yüksek maaşı ise 4 bin 450 TL olarak belirleniyor.

Boyacı ve yüzey hazırlamacı yapı dekorasyoncusu olabilmek için kişilerden en az ilköğretim diplomasına sahip olmaları isteniyor.

Bütün inşaat alanlarında çalışabilme imkanına sahip olan Boyacı ve yüzey hazırlamacı yapı dekorasyoncusu, her türlü boya badanayla ilgili işleri bu meslak grubu dahilinde yapabiliyor.