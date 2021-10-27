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Boya Üretim Operatörü ne iş yapar, maaşı ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları

Boya Üretim Operatörünün ne iş yaptığı merak ediliyor. Bu iş ile ilgilenen kişilerin 2021 yılında ne kadar maaş aldığı da merak edilen konular arasında. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

27 Ekim 2021 Çarşamba 20:27
Boya Üretim Operatörü ne iş yapar, maaşı ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları
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Boya Üretim Operatörü olanların 2021 yılında ne kadar maaş aldıkları merak ediliyor. Bu mesleği icra eden kilerin nerelerde çalıştığı ve hangi görevleri üstlendikleri de merak konusu oldu. Peki bu mesleği yapan kişiler ne kadar maaş alıyor? Bahsi geçen mesleği icra edenler nerelerde hangi işi yapıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…

Boya Üretim Operatörü yapan kişilerin meslek tanımı merak ediliyor. Bunun yanı sıra aldıkları maaş da merak ediliyor. Bu yazımızda sizlere Boya Üretim Operatörleri ne iş yapar, ne kadar maaş alır, meslek birim grupları nedir, hangi görevleri yerine getirir sorularının cevaplarını paylaştık. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Boya Üretim Operatörü tanımı nedir?

Boya Üretim Operatörleri İSG ve çevre kuralları kapsamında boya hammaddesi temin etme, yükleme ve karıştırma işlemlerini yürütür, dispersiyon kontrolünü yaparak ürünü sonraki süreçler için depolayan, kimyasal reaksiyon ile gerçekleşmeyen boyayı üretebilme bilgi, beceri ve yeteneğine sahip olan kişidir.

Boya Üretim Operatörü 2021 yılında ne kadar maaş alıyor?

Bu mesleği icra eden kişiler aylık ortalama 4 bin 850 TL maaş almaktadır. Bahsi geçen meslek mensupları ayda minimum 2 bin 826 TL alırken maksimum ise 9 bin 750 TL maaş almaktadır. Siz de bu iş ile ilgilenmek istiyorsanız İŞKUR üzerinden ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

Boya Üretim Operatörü olmak için hangi okul ve bölüm okunmalıdır?

Bu işi yapabilmek için kişinin en az ilköğretim mezun olması gerekir.

Boya Üretim Operatörü hangi işleri yapar?

  • İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
  • Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
  • İş organizasyonu yapmak
  • Boya hammaddesini temin etmek
  • Donanım kontrolü yapmak
  • Tankın ürüne uygunluğunu kontrol etmek
  • Vana kontrolünü yapmak
  • Tank temizliği yapmak
  • Sıyırıcı ve karıştırıcıları kontrol etmek
  • Tartım ve ölçüm araç kontrolünü yapmak
  • Kaldırma ve taşıma araçlarını kontrol etmek
  • Havalandırma sistemini kontrol etmek
  • Isıtma ve soğutma suyu kontrolünü yapmak
  • Filtre ve Pompaların kontrolünü yapmak
  • Hava basıncı kontrolünü yapmak
  • Öğütme makinesinin kontrolünü yapmak (solvent bazlı boyalarda)
  • Azot tüpünün kontrolünü yapmak (solvent bazlı boyalarda)
  • Arıza / eksiklik bildirimi yapmak
  • Hammadde yükleme ve karıştırma süreci işlemlerini yürütmek
  • Kazana su çekmek ve bağlayıcı çekmek
  • Dispersiyon ajanlarını ve toz katkı maddelerini ilave etmek
  • Karışımı homojenize etmek
  • Karışımı disperse etmek
  • Karışımı öğütmek
  • Karışımın son kontrolünün yapılmasını sağlamak
  • Dispersiyon kontrolü yapmak
  • Ürünü tamamlamak
  • Ürünü depolamak
  • Çalışılan yerin temizliğini yapmak
  • Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Boya Üretim Operatörü

Meslek Ana Grubu nedir?

Bahsettiğimiz mesleğin meslek ana grubu Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu nedir?

Bu mesleğin meslek alt grubu Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu nedir?

Bahsi geçen mesleğe mensup kişilerin meslek grubu Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Birim Grubu nedir?

Bu mesleği icra edenlerin meslek birim grubu Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Boya Üretim Operatörü

Meslek Kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Boya Üretim Operatörü mesleğinin meslek kodu 8131.71’dür.

 


Son Güncelleme: 27.10.2021 20:27
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Anahtar Kelimeler:
MaaşİşçiBoyaÜretimOperatörü
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