Boya Üretim Operatörü ne iş yapar, maaşı ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları

Boya Üretim Operatörü olanların 2021 yılında ne kadar maaş aldıkları merak ediliyor. Bu mesleği icra eden kişilerin nerelerde çalıştığı ve hangi görevleri üstlendikleri de merak konusu oldu. Peki bu mesleği yapan kişiler ne kadar maaş alıyor? Bahsi geçen mesleği icra edenler nerelerde hangi işi yapıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…

Boya Üretim Operatörü yapan kişilerin meslek tanımı merak ediliyor. Bunun yanı sıra aldıkları maaş da merak ediliyor. Bu yazımızda sizlere Boya Üretim Operatörleri ne iş yapar, ne kadar maaş alır, meslek birim grupları nedir, hangi görevleri yerine getirir sorularının cevaplarını paylaştık. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Boya Üretim Operatörü tanımı nedir?

Boya Üretim Operatörleri İSG ve çevre kuralları kapsamında boya hammaddesi temin etme, yükleme ve karıştırma işlemlerini yürütür, dispersiyon kontrolünü yaparak ürünü sonraki süreçler için depolayan, kimyasal reaksiyon ile gerçekleşmeyen boyayı üretebilme bilgi, beceri ve yeteneğine sahip olan kişidir.

Boya Üretim Operatörü 2021 yılında ne kadar maaş alıyor?

Bu mesleği icra eden kişiler aylık ortalama 4 bin 850 TL maaş almaktadır. Bahsi geçen meslek mensupları ayda minimum 2 bin 826 TL alırken maksimum ise 9 bin 750 TL maaş almaktadır. Siz de bu iş ile ilgilenmek istiyorsanız İŞKUR üzerinden ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

Boya Üretim Operatörü olmak için hangi okul ve bölüm okunmalıdır?

Bu işi yapabilmek için kişinin en az ilköğretim mezun olması gerekir.

Boya Üretim Operatörü hangi işleri yapar?

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

İş organizasyonu yapmak

Boya hammaddesini temin etmek

Donanım kontrolü yapmak

Tankın ürüne uygunluğunu kontrol etmek

Vana kontrolünü yapmak

Tank temizliği yapmak

Sıyırıcı ve karıştırıcıları kontrol etmek

Tartım ve ölçüm araç kontrolünü yapmak

Kaldırma ve taşıma araçlarını kontrol etmek

Havalandırma sistemini kontrol etmek

Isıtma ve soğutma suyu kontrolünü yapmak

Filtre ve Pompaların kontrolünü yapmak

Hava basıncı kontrolünü yapmak

Öğütme makinesinin kontrolünü yapmak (solvent bazlı boyalarda)

Azot tüpünün kontrolünü yapmak (solvent bazlı boyalarda)

Arıza / eksiklik bildirimi yapmak

Hammadde yükleme ve karıştırma süreci işlemlerini yürütmek

Kazana su çekmek ve bağlayıcı çekmek

Dispersiyon ajanlarını ve toz katkı maddelerini ilave etmek

Karışımı homojenize etmek

Karışımı disperse etmek

Karışımı öğütmek

Karışımın son kontrolünün yapılmasını sağlamak

Dispersiyon kontrolü yapmak

Ürünü tamamlamak

Ürünü depolamak

Çalışılan yerin temizliğini yapmak

Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Boya Üretim Operatörü

Meslek Ana Grubu nedir?

Meslek Alt Ana Grubu nedir?

Bahsettiğimiz mesleğin meslek ana grubu Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Bu mesleğin meslek alt grubu Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu nedir?

Bahsi geçen mesleğe mensup kişilerin meslek grubu Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Birim Grubu nedir?

Bu mesleği icra edenlerin meslek birim grubu Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Boya Üretim Operatörü

Meslek Kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Boya Üretim Operatörü mesleğinin meslek kodu 8131.71’dür.