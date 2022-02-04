Botoks fiyatları ( Kadınların tavsiyesine göre)

Botoks ve dolgu işlemlerini yaptırırken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Bu işlemi mutlaka bir doktor yapmalıdır. Botoks işlemi 10 -15 dakika gibi bir sürede yapılmaktadır.

Botoks, clostidiyum botulinum adlı bir bakteriden elde edilir. Bu işlem sayesinde istenmeyen kas hareketlerinde azalma gerçekleşir. Bu toksin kasları geçici olarak felç eden bir ilaçtır. Bu işlem estetik ve yaşlanma karşıtı için uygulanmaktadır. 1970 senesinden beri bu işlem kullanılmaktadır. Çok az şekilde sulandırarak kullanımında zehirlenme riski hiç yoktur.

Botoks şu alanlara uygulanır ;

Kaş arası,

Kaşlar,

Alın,

Burun kenarları,

Şakaklar,

Göz çevresi (göz altı, üstü, kaz ayakları botoksu),

Dudak üstü,

Gülme ve dudak büzme çizgileri için dudak üstü ve altı,

Çene,

Boyun,

Dekolte,

El gençleştirme botoksu

Botoks işlemi belirli alanlara uygulandığında herhangi bir sıkıntı olmaz fakat belirli yerler haricinde yapıldığında sıkıntılar ortaya çıkar. Göz kapağına uygulandığında göz kapağı felç geçirir ve düşer. Bu tür sorunlardan kaçınmak için belirli alanlara yapılmalıdır.

Botoks fiyatları

Göz çevresine yapılan botoks işlemine yaklaşık olarak 1.500 TL civarında bir rakam çıkmaktadır. Botoks işleminin etkisi 6 ay sürmektedir. Gün geçtikçe etkisi azalacağı için belirli aralıklarla yapılmalıdır. Bu sayede işlemin etkisi 1,1-5 yıl sürebilecek. Uygulanacak botoks dozuan göre fiyatlar da değişmektedir.

Devlet hastanesinde gerçekleşen botoks işlemleri 2 Bin TL ve 3 Bin TL arasında değişmektedir.

Adana botoks fiyatları

Adana’da botoks fiyatları hastaneden hastaneye göre değişmektedir. İlgili hastaneleri arayarak işlemlerin fiyatlarını sorabilirsiniz. Adana’da bulunan hastaneler şu şekildedir;

Estethica istanbul

Estetica’nın İstanbul’da 4 şubesi bulunmaktadır. Bu şubelerden botoks işlemlerinin fiyatını öğrenebilirsiniz

Estethica Ataşehir Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:28 Ataşehir / İstanbul +90 850 222 3845 Estethica Bakırköy İncirli Cad. Limon Çiçeği Sok. No:1 Bakırköy / İstanbul +90 850 222 3845

Estethica Levent Levent Mah. Yeni Sülün Sok. No:13 3. Levent / İstanbul +90 850 222 3845

Estethica Nişantaşı Vişnezade Mah. Hüsrev Gerede Cad. Şehit Mehmet Sok. Nişantaşı/İstanbul +90 850 222 3845

Ankara botoks fiyatları

Ankara’da bulunan hastanelerden botoks fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Ankara’da bulunan estetik şubeleri şu şekildedir;

Op. Dr. Orhan Murat Özdemir -Kazım Özalp, Uğur Mumcu Cd. No:14, Çankaya 03124482361

Fbestetik Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No:4 D:19 D:Kat:5, Çankaya 03124464751

Uzm. Dr. Servet Usta Çukurambar, 1467. Sk. No:2 Daire:5, Çankaya 05307301015

Dr. Aslı Eralp Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi The Paragon Plaza, Kat: 6, No: 34-35 Çankaya 03122156424

Dr. Buket YILDIRIM Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi, Next Level Loft Ofis No:4 Kat:14 Çankaya 03122857508

Doç.Dr.Haldun Kamburoğlu Söğütözü, Koç İkiz Kuleleri, Söğütözü Cd. No:57/A D:A Blok 05356232727

Op. Dr. Barış Şahin No:100, Mustafa Kemal Mahallesi, MAIDAN İş Merkezi, C Blok – Kat: 9, Çankaya 05336635503

Ela Clinic Dr. Pınar KOÇYİĞİT Arma Kule Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No:11/B Kat:5 Kapı No:5 Çankaya 03125036369

Op.Dr.Ahmet IŞIKDEMİR Söğütözü, Söğüt İş Merkezi, 2178. Cad. No:7 D:Kat, No:14 Çankaya 05326477857

Dr Özgür Koldaş Kavaklıdere, Tunalı Hilmi Cd. No:88/114 Çankaya 08502151616

Dermatolog Doç. Dr. Yeşim Kavaklıdere, Tunalı Hilmi Cad Çelikler İş Hanı, D:91/99 Çankaya 03124271627

Doç. Dr. Tarık Çavuşoğlu Kızılırmak, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No: 31/8 Çankaya 03122204426

Ankaralife Botoks Kliniği Cumhuriyet, Atatürk Blv Pk:06420 Çankaya 05064848934

HLC- Botoks Uygulaması Kazım Özalp Mah, Uğur Mumcu Cd. D:No:6 D:3 Çankaya 03124471212

Op. Dr. Ferruh Bingül Büyükesat, Uğur Mumcu Cd. No:80 Çankaya 03124464751

Prof. Dr. Ali Teoman Tellioğlu -Mustafa Kemal Mah, Çankaya Mah., Maidan Ofis, 2118. Cd. No:4 C Blok No:129 Çankaya 03125142224

Prof. Dr. Banu Çaycı Kızılırmak Mah. ATM İş Merkezi B Blok Kat:8 No:42 Çukurambar Çankaya 05364595239

Dr. Mehmet Akgün Kızılay, Meşrutiyet Mahallesi, Atatürk Blv No:105 Kat:3 Çankaya 05444252341

Diğer illerdeki ilgili hastanelerden botoks işleminin fiyatını öğrenebilirsiniz.

Botoks kimlere yapılmaz?

Hamile olan kadınlara

Çocuk emziren annelere

Nüromüsküler hastalığı olanlara

Kanama problemleri olanlara

Deri hastalığı olanlara