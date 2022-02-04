Botoks fiyatları ( Kadınların tavsiyesine göre)

Botoks ve dolgu işlemlerini yaptırırken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Bu işlemi mutlaka bir doktor yapmalıdır. Botoks işlemi 10 -15 dakika gibi bir sürede yapılmaktadır.
Botoks, clostidiyum botulinum adlı bir bakteriden elde edilir. Bu işlem sayesinde istenmeyen kas hareketlerinde azalma gerçekleşir. Bu toksin kasları geçici olarak felç eden bir ilaçtır. Bu işlem estetik ve yaşlanma karşıtı için uygulanmaktadır. 1970 senesinden beri bu işlem kullanılmaktadır. Çok az şekilde sulandırarak kullanımında zehirlenme riski hiç yoktur.
Botoks şu alanlara uygulanır ;
- Kaş arası,
- Kaşlar,
- Alın,
- Burun kenarları,
- Şakaklar,
- Göz çevresi (göz altı, üstü, kaz ayakları botoksu),
- Dudak üstü,
- Gülme ve dudak büzme çizgileri için dudak üstü ve altı,
- Çene,
- Boyun,
- Dekolte,
- El gençleştirme botoksu
Botoks işlemi belirli alanlara uygulandığında herhangi bir sıkıntı olmaz fakat belirli yerler haricinde yapıldığında sıkıntılar ortaya çıkar. Göz kapağına uygulandığında göz kapağı felç geçirir ve düşer. Bu tür sorunlardan kaçınmak için belirli alanlara yapılmalıdır.
Botoks fiyatları
Göz çevresine yapılan botoks işlemine yaklaşık olarak 1.500 TL civarında bir rakam çıkmaktadır. Botoks işleminin etkisi 6 ay sürmektedir. Gün geçtikçe etkisi azalacağı için belirli aralıklarla yapılmalıdır. Bu sayede işlemin etkisi 1,1-5 yıl sürebilecek. Uygulanacak botoks dozuan göre fiyatlar da değişmektedir.
Devlet hastanesinde gerçekleşen botoks işlemleri 2 Bin TL ve 3 Bin TL arasında değişmektedir.
Adana botoks fiyatları
Adana’da botoks fiyatları hastaneden hastaneye göre değişmektedir. İlgili hastaneleri arayarak işlemlerin fiyatlarını sorabilirsiniz. Adana’da bulunan hastaneler şu şekildedir;
|
Hastane
|
Adres
|
Telefon
|
Kurtuluş Mahallesi Mithat Saraçoğlu Caddesi Ali Sadi Bey Apt. No:12 D:A Blok No: 6, Seyhan/Adana
|
0322 458 50 00
|
Ziyapaşa, 67055. Sk. No:1, Seyhan/Adana
|
0322 454 44 30
|
Belediye Evleri, Turgut Özal Blv. No:234, Çukurova/Adana
|
0322 455 25 50
|
Belediye Evleri, Turgut Özal Blv. No:234, Çukurova/Adana
|
0850 811 6098
|
Seyhan, Karadayı Apt, Gazipaşa Blv. D:7, 01120 Seyhan/Adana
|
0322 458 63 45
|
Kurtuluş, Şinasi Efendi Cd. Hazer Apt. D:2, 01130 Seyhan/Adana
|
0322 224 44 88
|
Özel EPC Hastanesi
|
Yüzüncüyıl Mh, Carrefoursa AVM Yanı, 85019. Sk., 01360 Çukurova/Adana
|
444 2 036 0322 260 00 10
|
Cemal Paşa Mah. Toros Cad No: 32 M. Sadettin Yeşil İş Mrk. Kat:1 Seyhan
|
0850 811 6356
|
Seyhan, Kurtuluş Mah. 64019 Sk., Pakyürek İş Merkezi No:32 D:16, 01120 Adana
|
|
Mahfesığmaz Mah. Turgut Özal Blv. No:145 Kemal Akdoğan Sitesi Kat:1 D:2 Çukurova /ADANA
|
0322 228 51 51
Estethica istanbul
Estetica’nın İstanbul’da 4 şubesi bulunmaktadır. Bu şubelerden botoks işlemlerinin fiyatını öğrenebilirsiniz
Estethica Ataşehir Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:28 Ataşehir / İstanbul +90 850 222 3845 Estethica Bakırköy İncirli Cad. Limon Çiçeği Sok. No:1 Bakırköy / İstanbul +90 850 222 3845
Estethica Levent Levent Mah. Yeni Sülün Sok. No:13 3. Levent / İstanbul +90 850 222 3845
Estethica Nişantaşı Vişnezade Mah. Hüsrev Gerede Cad. Şehit Mehmet Sok. Nişantaşı/İstanbul +90 850 222 3845
Ankara botoks fiyatları
Ankara’da bulunan hastanelerden botoks fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Ankara’da bulunan estetik şubeleri şu şekildedir;
Op. Dr. Orhan Murat Özdemir -Kazım Özalp, Uğur Mumcu Cd. No:14, Çankaya 03124482361
Fbestetik Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No:4 D:19 D:Kat:5, Çankaya 03124464751
Uzm. Dr. Servet Usta Çukurambar, 1467. Sk. No:2 Daire:5, Çankaya 05307301015
Dr. Aslı Eralp Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi The Paragon Plaza, Kat: 6, No: 34-35 Çankaya 03122156424
Dr. Buket YILDIRIM Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi, Next Level Loft Ofis No:4 Kat:14 Çankaya 03122857508
Doç.Dr.Haldun Kamburoğlu Söğütözü, Koç İkiz Kuleleri, Söğütözü Cd. No:57/A D:A Blok 05356232727
Op. Dr. Barış Şahin No:100, Mustafa Kemal Mahallesi, MAIDAN İş Merkezi, C Blok – Kat: 9, Çankaya 05336635503
Ela Clinic Dr. Pınar KOÇYİĞİT Arma Kule Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No:11/B Kat:5 Kapı No:5 Çankaya 03125036369
Op.Dr.Ahmet IŞIKDEMİR Söğütözü, Söğüt İş Merkezi, 2178. Cad. No:7 D:Kat, No:14 Çankaya 05326477857
Dr Özgür Koldaş Kavaklıdere, Tunalı Hilmi Cd. No:88/114 Çankaya 08502151616
Dermatolog Doç. Dr. Yeşim Kavaklıdere, Tunalı Hilmi Cad Çelikler İş Hanı, D:91/99 Çankaya 03124271627
Doç. Dr. Tarık Çavuşoğlu Kızılırmak, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No: 31/8 Çankaya 03122204426
Ankaralife Botoks Kliniği Cumhuriyet, Atatürk Blv Pk:06420 Çankaya 05064848934
HLC- Botoks Uygulaması Kazım Özalp Mah, Uğur Mumcu Cd. D:No:6 D:3 Çankaya 03124471212
Op. Dr. Ferruh Bingül Büyükesat, Uğur Mumcu Cd. No:80 Çankaya 03124464751
Prof. Dr. Ali Teoman Tellioğlu -Mustafa Kemal Mah, Çankaya Mah., Maidan Ofis, 2118. Cd. No:4 C Blok No:129 Çankaya 03125142224
Prof. Dr. Banu Çaycı Kızılırmak Mah. ATM İş Merkezi B Blok Kat:8 No:42 Çukurambar Çankaya 05364595239
Dr. Mehmet Akgün Kızılay, Meşrutiyet Mahallesi, Atatürk Blv No:105 Kat:3 Çankaya 05444252341
Diğer illerdeki ilgili hastanelerden botoks işleminin fiyatını öğrenebilirsiniz.
Botoks kimlere yapılmaz?
Hamile olan kadınlara
Çocuk emziren annelere
Nüromüsküler hastalığı olanlara
Kanama problemleri olanlara
Deri hastalığı olanlara