Boşanmalarda yasal mal paylaşımı nasıl olur? Anlaşmalı ve çekişmeli boşanmalarda mal paylaşımı

Boşanma sürecinde mal paylaşımı Medeni Kanunda yer alan mevzuata göre yapılmaktadır. Bu süreçte mal paylaşımı boşanma gerçekleştikten sonra yapılmaktadır. Mal paylaşımlarında en kritik aşama, evlilik birliğinin yasal olarak sona ermesi sürecidir.

Mal paylaşımı davası nasıl açılır?

Boşanma sürecinde mal paylaşımlarında temel kural, malların eşit olarak paylaşılması olmaktadır. Öncelikli mal paylaşımı davanın boşanmasıyla birlikte açılmamaktadır. Aynı davada hem boşanma hem de mal paylaşımı görülmez. Bu süreçte mal paylaşımı davası açılırsa, mahkeme davaya bakmak için boşanma davasının tamamlanmasını bekleyecektir.

Anlaşmalı boşanmalarda mal paylaşımı nasıl yapılır?

Anlaşmalı boşanma davalarında mal paylaşımı çok daha kolay olabilmektedir. Bu tür boşanmalarda mal paylaşımı iki taraf arasındaki protokole göre yapılmaktadır. Evlilik birlikteliği yaşandığı sırada edinilen mallar, evliliğin sona ermesinden sonra her iki tarafın da anlaştığı şekilde yapılır. Mal paylaşımı sırasında taraflar adına 3. kişilerin almış olduğu malların tamamı sürece dahil edilir.

Çekişmeli boşanma davalarında mal paylaşımı nasıl yapılır?

Çekişmeli boşanma davalarında mal paylaşımının da uzun sürmesi kuvvetle muhtemeldir. Mal paylaşımı davaları normalden daha uzun sürer. Mal paylaşımı sürecindeki çekişme halinin sonlandırılması da mahkeme aracılığıyla oluyor. Bu süreçte mal rejimi konusuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Çekişmeli bir boşanma söz konusu olursa uzman avukatla çalışmanız gerekmektedir. Böylelikle titiz yürütülmesi gereken süreç problemsiz bir şekilde sonlandırılabiliyor.

Boşanmalarda mal paylaşımı yarı yarıya mı yapılır?

Günümüz şartlarında mal paylaşımı şartları Medeni Kanuna göre belirlenir. Evlilik sürecinin yasal olarak bitmesinden sonra mal paylaşımı yaparken sözleşme imzalanmasına gerek yoktur. Eşlerin resmi olarak nikah akdi gerçekleştikten sonra edinilen malların tamamı eşit olarak paylaşılır.

Boşanmada mal paylaşımı ve nafaka

Ülkemizde boşanmadan sonra nafaka verilmesi söz konusu olduğunda genellikle kadınlara öncelik tanınır. Çocukların da genellikle kadınlarda kaldığı gerçeğinden hareketle boşanma sonrasında mahkeme tarafından öngörülen tutarda erkek tarafından ödeme yapılır. Bu süreçte 3 tür nafaka bulunmaktadır. Bunlar;

Tedbir nafakası,

Yoksulluk nafakası,

İştirak nafakası şeklindedir.

Mahkeme açıldığı anda ödenen nafaka tedbir nafakası, boşanmanın resmiyet kazanması sonrasında yoksulluk nafakası olur. Çocuklar için ödenen nafaka ise iştirak nafakasıdır.

Boşanmada mal kaçırma nasıl olur?

Çekişmeli boşanma davalarında mal kaçırma yöntemi en sık tercih edilen yöntemler arasında bulunmaktadır. Özellikle de evlilik sürecinde edinilmiş malları satıp kaçırmak isteyen sayısı da bir hayli fazladır. Yasalara aykırı şekilde malların üçüncü bir kişiye devredilmesi mal kaçırma olarak tanımlanır. Bu durumda da mağdur taraf etkili mahkeme süreci sonucunda hakkı olan paylaşımı adaletli bir şekilde sahip olarak mağduriyetinin giderilmesini sağlayabilmektedir.