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Boşanmalarda nafaka ve tazminat miktarı belirlenmesi nasıl olur?

Boşanmada karşı tarafın maddi anlamda güçlük çekeceği durumlarda maddi durumu daha iyi olan taraf karşı tarafa nafaka ödemeleri yapmaktadır. Bu ödemelerin miktarı kişiden kişiye değişir ve farklı değişkenlere bağlıdır.

20 Kasım 2020 Cuma 23:40
Boşanmalarda nafaka ve tazminat miktarı belirlenmesi nasıl olur?
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Boşanmaların günümüzde çokça artış göstermesi ile vatandaşlar boşanma durumunda ödenen nafakanın miktarını merak etmektedir.

Nafaka Nedir?


Nafaka, boşanma durumlarında ödenen, karşı tarafın maddi sıkıntılar yaşaması durumunda Türk Medeni Kanunda belirlenen sınırlar ile ödenen paradır. Yalnızca kadına değil erkek eşe de ödenebilmektedir.

Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir?

Nafaka miktarı kişiden kişiye değişiklik gösteren bir miktara sahiptir. Nafaka ödenirken maddi durumu iyi olmayan kadın/erkek eşe ya da çocuğa ödenebilmektedir. Nafaka ödemelerinin miktarı farklı değişkenlere bağlıdır. Bunlar, kişinin maddi, sosyal durumu, üzerlerinde bulunan mallar, çalışıp çalışmadığı, maaşı, bakmakla yükümlü olduğu kişiler gibi birçok farklı değişkendir.

Nafakanın yanı sıra boşanmalarda kimi zaman tazminat ödemesi de yapılmaktadır. Tazminat ödemesinde tazminat ödemesi kusura göre yapılır. Kusuru bulunan kişi karşı tarafa tazminat ödeyerek yarattığı maddi manevi zararın karşılanmasını sağlar.



Son Güncelleme: 20.11.2020 23:40
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Anahtar Kelimeler:
NafakaMiktarı
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