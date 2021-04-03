Boşanmak istediği eşi tarafından defalarca bıçaklandı

Dehşet veren olay geçtiğimiz gün İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı.
İstanbul'da hayatını sürdüren Aleyna Tülay T. isimli kadın şiddetli geçimsizlik sebebiyle eşinden boşanmak istediğini eşine söyledi. Eşinden şiddet gören kadın şikayette bulunmasıyla birlikte eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı ve Bayrampaşa'da annesinin evine yerleşti.
EŞİNİ ACIMASIZCA BIÇAKLADI
CANİ KOCA YAKALANDI
Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan Okan Taş, ikameti orada olan bekçi tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.
Son Güncelleme: 03.04.2021 23:21