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Boşanmak istediği eşi tarafından defalarca bıçaklandı

İstanbul Bayrampaşa'da yaşanan olayda eşinden boşanma sürecinde olan Aleyna Tülay T. isimli kadın eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 23:21
Boşanmak istediği eşi tarafından defalarca bıçaklandı
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Dehşet veren olay geçtiğimiz gün İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı.

İstanbul'da hayatını sürdüren Aleyna Tülay T. isimli kadın şiddetli geçimsizlik sebebiyle eşinden boşanmak istediğini eşine söyledi. Eşinden şiddet gören kadın şikayette bulunmasıyla birlikte eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı ve Bayrampaşa'da annesinin evine yerleşti.

EŞİNİ ACIMASIZCA BIÇAKLADI

Geçtiğimiz gün annesinin evinden çıkan Tülay T. markete gittiği esnada, boşanma sürecinde olduğu eşi Okan T. ile sokakta karşılaştı. Okan T. eşiyle konuştuktan sonra onu zorla evine götürmek istedi. Genç kadının karşı çıkmasıyla birlikte yanında taşıdığı bıçağı çıkartı ve Tülay T.'yi defalarca bıçakladı.

 

CANİ KOCA YAKALANDI 

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan Okan Taş, ikameti orada olan bekçi tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.



Son Güncelleme: 03.04.2021 23:21
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Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaBıçaklama
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