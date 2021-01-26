Boşanma sürecinde olduğun eşini vurarak öldürdü

Alınan her türlü tedbir ve gösterilen tüm tepkilere rağmen kadın cinayetleri ülkemizde devam ediyor.

Igdır'da yaşayan ve 2 çocuğu olan Maruf K. ve eşi Dilan K. şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmak için mahkemeye başvurdular ve süreç başladı.

BOŞANMA SÜRECİNDEKİ EŞİNİ BAŞINDAN VURDU

Boşanma süreci devam ederken, dün gece geç saatlerde öfkeli koca Maruf K. boşanma sürecinde olduğunu eşi Dilan K.'nın kaldığı eve annesinin evine geldi. Camın kırık olduğunu gören Maruf K. içeriye girdi ve Dilan K.'nın kaldığı odaya Dilan K.'yı başından vurdu ve kayıplara karıştı.

Kurşunun başına isabet ettiği talihsiz kadın olduğu yere yığıldı. Olayı gören ev halkının ihbar etmesiyle birlikte eve hemen 112 sağlık personeli ve polis yönlendirildi.

Gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede 2 çocuk annesi talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Dilan K'nın cenazesi ekipler tarafından morga kaldırılırken, zanlı Maruf K.'yı arama çalışmaları başlatıldı.