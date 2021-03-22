Boşanma sürecinde olan kişi eşini kurşunladı

Olay bu akşam saatlerinde Antalya Alanya ilçesinde yaşandı.
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KURŞUNLADI
ilçede yaşayan ve cezaevinde yatan 52 yaşındaki B.D isimli kişi bugün izinli olarak cezaevinden çıktı. B.D boşanma sürecinde olduğu 34 yaşındaki R.D'yi motosiklet ile seyir halindeyken takibe aldı. Aracıyla eşinin yolcu olarak bulunduğu motosikleri bir süre takip eden B.D, yanında taşıdığı silahını çekti ve motosikleti kurşun yağmuruna tuttu.
Kurşunları isabet ettiği motosiklet sürücü H.B ve yolcu R.D olay yerinde yaralandı.Zanlı ise aracıyla kayıplara karıştı.
Hastanede tedavi altına alınan 34 yaşındaki kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan B.D. yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.