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Boşanma maaşı almak suç mu? Boşanan çiftler aynı evde yaşayabilir mi?

Çeşitli sebeplerden dolayı anlaşamayıp boşanan insanlar boşanma maaşı almak suç mu? Boşanan çiftler aynı evde yaşayabilir mi? Sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

18 Aralık 2021 Cumartesi 01:12
Boşanma maaşı almak suç mu? Boşanan çiftler aynı evde yaşayabilir mi?
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Evli çiftler günlük hayatta yaşadıkları çeşitli sorunlardan dolayı boşanabiliyorlar. Fakat mahkemeye gidip evliliklerini resmen sonlandırmalarına rağmen bir çok çift beraber yaşamaya devam ediyor. Bunun nedeni ise eşinden boşanan kadınların maaş alabilmesi. Bu nedenle ‘’boşanma maaşı almak suç mu? Boşanan çiftler aynı evde yaşayabilir mi?’’ soruları binlerce evli çiftin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Boşanma Nedeniyle Maaş Almak Suç Mu?

Boşanma sonrasında maaş alan kadınlar veya kızlar suç işlememektedir. Fakat boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam edenlerin maaş alması yasalara göre bir suçtur. Bu suçu işleyenlere cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Boşanan Çiftler Aynı Evde Yaşayabilir Mi?

Anlaşmalı olarak boşanan kişilerin aynı evde kalmasında bir sakınca yoktur. Fakat evdeki kadın boşanma sebebiyle dul maaşı alıyorsa 5510 sayılı kanuna göre bu durum suç kabul edilmektedir.


Son Güncelleme: 18.12.2021 01:12
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Anahtar Kelimeler:
Boşanma Maaşı5510 Sayılı Kanun
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