Evli çiftler günlük hayatta yaşadıkları çeşitli sorunlardan dolayı boşanabiliyorlar. Fakat mahkemeye gidip evliliklerini resmen sonlandırmalarına rağmen bir çok çift beraber yaşamaya devam ediyor. Bunun nedeni ise eşinden boşanan kadınların maaş alabilmesi. Bu nedenle ‘’boşanma maaşı almak suç mu? Boşanan çiftler aynı evde yaşayabilir mi?’’ soruları binlerce evli çiftin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Boşanma Nedeniyle Maaş Almak Suç Mu?

Boşanan Çiftler Aynı Evde Yaşayabilir Mi?

Boşanma sonrasında maaş alan kadınlar veya kızlar suç işlememektedir. Fakat boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam edenlerin maaş alması yasalara göre bir suçtur. Bu suçu işleyenlere cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Anlaşmalı olarak boşanan kişilerin aynı evde kalmasında bir sakınca yoktur. Fakat evdeki kadın boşanma sebebiyle dul maaşı alıyorsa 5510 sayılı kanuna göre bu durum suç kabul edilmektedir.