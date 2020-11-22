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Boşanma dilekçesi nereye verilir?

Boşanmak isteyen kişiler boşanma davası açmak istediklerinde boşanma dilekçesinin nereye verileceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımız boşanma dilekçesinin nereye verileceğini merak ediyor.

22 Kasım 2020 Pazar 09:27
Boşanma dilekçesi nereye verilir?
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Boşanmak isteyen bireyler, boşanma süreçlerinin nasıl olduğu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Boşanmak isteyen kişiler boşanma davası açmak istediklerinde boşanma dilekçesinin nereye verileceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımız boşanma dilekçesinin nereye verileceğini merak ediyor.

Genel Boşanma

Evlenen kişilerin zaman içerisinde anlaşmazlıkları olabiliyor. Üslup bozukluğu, şiddetli geçimsizlik, tartışmalar, aile içi şiddet gibi nedenlerden ötürü boşanmak istemektedirler. Bundan dolayı üç farklı boşanma vardır;

  • Evlilik birliğinin sarsılması sonucu boşanma,
  • Anlaşmalı karşılıklı boşanma,
  • Eylemli ayrılı sebebi sonucu boşanma.

Özel Boşanma Sebepleri

  • Suç ve haysiyetsiz hayat sürdürme sonucu boşanma,
  • Hayata kast edilen ve onur kırıcı davranışlar sonucu boşanma,
  • Terk edilme sebebi sonucu boşanma,
  • Aldatma sonucu boşanma,
  • Akıl sağlığının bozulması sonucu boşanma.

Boşanma Dilekçesi

Boşanmak isteyen çiftlerin önce dava açmaları gerekmektedir. Dava açmak isteyenlerin hazırlaması gereken en önemli belge ise boşanma dilekçesidir. Davayı kazanmak isteyen kişinin bu dilekçeyi en iyi şekilde doldurması gerekiyor. Dilekçenin içerisinde boşanma sebeplerinden tutun da talep edilecek şeylere kadar birçok konuya atıf yapılması gerekiyor.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çiftlerin mal, velayet, çocuk, tazminat ve boşanma konusunda anlaşamadığı durumlarda mahkemeye çekişmeli boşanma dilekçesi verilir. Bu dilekçede boşanmanın sebep olduğu anlaşmazlıklarla ilgili detaylar bulunmalıdır. Boşanmaya sebep olan şeylere de atıf yapılması gerekmektedir. Unutmayın ki her evliliğin boşanma gerekçesi farklıdır. Bundan dolayı boşanma sebeplerine değinmekte fayda vardır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi


İki tarafın da karşılıklı olarak anlaştığı, aralarında herhangi bir anlaşmazlığın bulunmadığı bir boşanma türüdür. Bu dilekçenin içerisinde karşılıklı anlaşmaya dair yapılan ne varsa değinilmesi iyi olacaktır. Bu boşanmanın şartları vardır;

  • En az 1 yıl evli kalmak,
  • İki eşin de dinlenmesi,
  • Her iki eşin boşanma başvurusunda bulunması veya birisi başvuruyorsa diğerinin de kabul etmesi,
  • Boşanma davasının hiçbir baskı altında kalınmadan açılması,
  • Çocukların velayeti ve maddi konuların eşler arasında çözülmesi,
  • Hakim huzurunda boşanma iradesinin açıklanması.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir?

Bu dilekçe, aile mahkemelerinde ya da adliyelerde yer alan Hukuk Mahkemeleri Ön Bürosuna verilir. Havale kaydı ile birlikte kişinin dilekçeyi verdiği tarih ve sicil numarası not edilir. Ayrıca imza da attırılır. Sonrasında sizden harç ve dava masraflarını ödemeniz istenecektir. Sonrasında size mahkemenizin görüleceği mahkemenin ismi ve esas numarası tebliğ edilecektir.

Aile Mahkemesi

Aile mahkemesi, ailevi işlere bakmaktadır. Boşanma sırasında bir mağduriyet oluşmaması, çocuk ve ailenin korunması için gerekli tedbirleri alır. Kişinin korunması, mal, nafaka ve velayet hususlarının belirlenmesi gibi konulara aile mahkemesi bakmaktadır.

Aile Mahkemesinin Görevleri

4787 sayılı kanunun 4. Ve 6. maddeleri ile 6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlemesine dair kanun hükümleri çerçevesinde aile mahkemeleri görev yapmaktadır. Buna göre aile mahkemesinin görevleri şu şekildedir;

  • Nafakanın belirlenmesi
  • Boşanma konusu
  • Boşanmanın uygulanması konusunda ortaya çıkan davalar
  • Kadının eşinin soyadını kullanması konusu
  • Kadının boşandıktan sonra iddet süresinin kaldırılması konusu
  • Velayetin belirlenmesi ya da değiştirilmesi konusu
  • Mal paylaşımı
  • Aile mallarının korunması
  • Aile soy ad değişimi
  • Babalık davası veya soybağı iptali
  • Terk ihtarı konusu
  • Vesayet davaları

Boşanma Dilekçesi Süreci Nasıl İşler?

Dilekçe verdiğiniz andan itibaren bir dava açmış olursunuz. Dosyanız Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gelir ve ardından zabıt katipliğine yönlendirilir. Zabıt katipliği de Uyap sistemine kaydeder. Kayıttan sonra dosya aile mahkemesi hakimine gönderilir. Hakim dosyanın kontrollerini yaptıktan sonra zabıt katipliği size tensip zaptını tebliğ edecektir.

Tensip Zaptı

Bu belge, mahkeme tarafından duruşma öncesi tutulan tutanaktır. İlk duruşmadan önce her iki tarafa da tebliğ edilmektedir. Size gelen tensip zaptındaki maddeleri detaylı bir şekilde incelemeniz gerekmektedir. Çünkü dilekçenizde eksiklikler bulunabilir. Dilekçe değiştirmek isterseniz ara mahkemelere başvuruda bulunabilirsiniz. Tensip zaptındaki eksiklikleri gidermeniz için size belirtilen vakitlerde başvuruda bulunma hakkınız vardır. Size verilen süre içinde bilgilerinizi doğru bir şekilde tamamlamazsanız aile mahkemesi davayı reddedebilir. Bu açıdan dilekçenizi doğru bir şekilde doldurmanız, ne istediğinizi belirtmeniz sizin yararınıza olacaktır.



Son Güncelleme: 22.11.2020 09:27
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Anahtar Kelimeler:
Boşanma DilekçesiMahkeme
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