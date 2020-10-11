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Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2020 Boşanma dilekçesi nereden alınır?

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Boşanma dilekçesi nerede yazılır? Boşanma dilekçesi nereden alınır? ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 11 Ekim 2020 Pazar tarihli haberimizi inceleyerek Boşanma dilekçesi nerede yazılır? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

11 Ekim 2020 Pazar 19:19
Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2020 Boşanma dilekçesi nereden alınır?
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Evliliklerde yaşanan sıkıntılar sonrasında boşanma kararı alan çiftler boşanma dilekçelerinin nasıl oluşturulacağını merak etmektedir. Aynı zamanda boşanma dilekçesinin nerede yazılarak nereye teslim edileceği de merak edilenler arasında yerini almaktadır. Buna göre boşanma dilekçesi bulunulan ilin Aile Mahkeme Hekimliğinde doldurularak yine aynı kuruma teslim edilmesi ile başlayan bir süreçtir.

Davacı tarafından doldurulan dilekçede kişinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, adres ve imza olmalıdır. Boşanmaya neden olarak gösterilen durumun da yazılması gerekmektedir. dilekçede bulunan diğer önemli bilgiler ise varsa çocukların yaşları, isimleri ve aile nüfus kayıtları olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl doldurulmalıdır?

Anlaşmalı boşanmalarda her iki tarafta dilekçeleri kısa ve matbu olarak doldurmalıdır. Hazırlanan protokoller sonrasında iki tarafından imza atmaları gerekir. imzalanan protokol üzerinde maddi manevi tazminat, nafaka ve çocukların velayet durumları ile ilgili durumların belirtilmesi gerekir.


Anlaşmalı boşanma davası açmak için gerekli belgeler ve şartlar nelerdir?

  • En az 1 yıllık evlilik,
  • Tarafların her ikisinin de boşanmak için başvurması ya da bir tanesinin sunulan şartları kabul etmesi gerekir.
  • Tarafların anlaşmalı bir şekilde boşanmak istediklerini mahkeme önünde onaylamaları gerekmektedir.
  • Anlaşma protokolündeki her konu için kesin anlaşılması gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi nasıl doldurulmalıdır?

Çekişmeli boşanma davalarında en önemli olan nokta boşanmaya sebep olan durumun neden kaynaklandığının açıkça belirtilme şartıdır. Dilekçede belirtilenlerin kısa, açık ve net olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Boşanma dilekçelerinde verilmesi gereken bilgiler ise kısaca,

  • Boşanma nedeni
  • İspat yöntemi
  • Tarafların evlilik içerisindeki tutum ve davranışları
  • Nafaka ve tazminat gibi boşanma sonucundaki talepleri edilmek istenilen durumlar.

Boşanma dilekçelerinde istenilen ekler nelerdir?

  • Aile nüfus kaydı.
  • Tanık listesi. Tanıkların isimlerine ve adresleri belirtilmelidir.
  • Tarihi olan doktor raporu verilmelidir.
  • Disiplin cezasını içeren belgeler istenmektedir.
  • Tarafların kimlik belgelerinin fotokopisi gerekmektedir.
  • Bir adet noter onaylı vekaletname öneği gerekmektedir.

Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir?

Boşanma dilekçeleri tam, eksiksiz ve doğru olacak şekilde hazırlandıktan sonra ilgili mahkeme ve kuruma teslim edilebilir. Konu hakkında görevli mahkemeler ise Aile Mahkemeleridir. Aile  Mahkemesi bulunmayan bölgelerde ise asliye hukuk mahkemelerine dilekçe verilmelidir.

Boşanma dilekçesi ücretleri ne kadardır?

Boşanma davası açmak isteyen kişiler için 2020 yılında belirlenen şartlar 685 TL’dir. 685 TL Barolar Birliği tarafından belirlenen tutardır. Dilekçeye 685 TL vermek istemeyenler aynı zamanda boşanma dilekçelerini kendileri de hazırlayabilmektedir. Sorun yaşamamak için önerilen ise boşanma dilekçelerinin bir avukat aracılığı ile hazırlanması gerektiğidir.

 



Son Güncelleme: 11.10.2020 19:19
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