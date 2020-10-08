İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? Boşanma Dilekçesi ücreti

Boşanma davalarının günden güne artış göstermesi ile birlikte araştırmalar da hız kazanmaktadır. Pek çok kişi boşanma sürecinin başlaması için geçerli olan boşanma dilekçesinin nasıl hazırlanacağı ve dilekçe ücretinin ne kadar olduğunu merak etmektedir.

08 Ekim 2020 Perşembe 11:19
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? Boşanma Dilekçesi ücreti
Takip Et:

Evliliklerde yaşanan sıkıntılar sonrasında boşanma kararı alan çiftler boşanma dilekçelerinin nasıl oluşturulacağını merak etmektedir. Aynı zamanda boşanma dilekçesinin nerede yazılarak nereye teslim edileceği de merak edilenler arasında yerini almaktadır. Buna göre boşanma dilekçesi bulunulan ilin Aile Mahkeme Hekimliğinde doldurularak yine aynı kuruma teslim edilmesi ile başlayan bir süreçtir.

Davacı tarafından doldurulan dilekçede kişinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, adres ve imza olmalıdır. Boşanmaya neden olarak gösterilen durumun da yazılması gerekmektedir. dilekçede bulunan diğer önemli bilgiler ise varsa çocukların yaşları, isimleri ve aile nüfus kayıtları olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl doldurulmalıdır?

Anlaşmalı boşanmalarda her iki tarafta dilekçeleri kısa ve matbu olarak doldurmalıdır. Hazırlanan protokoller sonrasında iki tarafından imza atmaları gerekir. imzalanan protokol üzerinde maddi manevi tazminat, nafaka ve çocukların velayet durumları ile ilgili durumların belirtilmesi gerekir.


Anlaşmalı boşanma davası açmak için gerekli belgeler ve şartlar nelerdir?

  • En az 1 yıllık evlilik,
  • Tarafların her ikisinin de boşanmak için başvurması ya da bir tanesinin sunulan şartları kabul etmesi gerekir.
  • Tarafların anlaşmalı bir şekilde boşanmak istediklerini mahkeme önünde onaylamaları gerekmektedir.
  • Anlaşma protokolündeki her konu için kesin anlaşılması gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi nasıl doldurulmalıdır?

Çekişmeli boşanma davalarında en önemli olan nokta boşanmaya sebep olan durumun neden kaynaklandığının açıkça belirtilme şartıdır. Dilekçede belirtilenlerin kısa, açık ve net olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Boşanma dilekçelerinde verilmesi gereken bilgiler ise kısaca,

  • Boşanma nedeni
  • İspat yöntemi
  • Tarafların evlilik içerisindeki tutum ve davranışları
  • Nafaka ve tazminat gibi boşanma sonucundaki talepleri edilmek istenilen durumlar.

Boşanma dilekçelerinde istenilen ekler nelerdir?

  • Aile nüfus kaydı.
  • Tanık listesi. Tanıkların isimlerine ve adresleri belirtilmelidir.
  • Tarihi olan doktor raporu verilmelidir.
  • Disiplin cezasını içeren belgeler istenmektedir.
  • Tarafların kimlik belgelerinin fotokopisi gerekmektedir.
  • Bir adet noter onaylı vekaletname öneği gerekmektedir.

Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir?

Boşanma dilekçeleri tam, eksiksiz ve doğru olacak şekilde hazırlandıktan sonra ilgili mahkeme ve kuruma teslim edilebilir. Konu hakkında görevli mahkemeler ise Aile Mahkemeleridir. Aile  Mahkemesi bulunmayan bölgelerde ise asliye hukuk mahkemelerine dilekçe verilmelidir.

Boşanma dilekçesi ücretleri ne kadardır?

Boşanma davası açmak isteyen kişiler için 2020 yılında belirlenen şartlar 685 TL’dir. 685 TL Barolar Birliği tarafından belirlenen tutardır. Dilekçeye 685 TL vermek istemeyenler aynı zamanda boşanma dilekçelerini kendileri de hazırlayabilmektedir. Sorun yaşamamak için önerilen ise boşanma dilekçelerinin bir avukat aracılığı ile hazırlanması gerektiğidir.

 



Son Güncelleme: 08.10.2020 11:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Boşanma Dilekçesi Nasıl HazırlanırBoşanma Dilekçesi ücreti Ne Kadardır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor
Samsun'da pitbull dehşeti
Samsun'da pitbull dehşeti
İstanbul valisinden vatandaşlara uyarı
İstanbul valisinden vatandaşlara uyarı
Her derde deva istiridye mantarı pazar tezgahlarına geldi!
Her derde deva istiridye mantarı pazar tezgahlarına geldi!
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul yoğun yağışın etkisinde olacak!
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul yoğun yağışın etkisinde olacak!
NASA açıkladı! Ekim ayında Mars gözle görülebilecek!
NASA açıkladı! Ekim ayında Mars gözle görülebilecek!

Popüler Haberler

Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? Boşanma Dilekçesi ücreti
Efsane Kadayıflı muhallebi tatlı malzemeleri nelerdir?
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
Ptt kargo evrak kaç günde gider? 2020 Ptt kargo en fazla kaç günde gelir?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 8 Ekim 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Asgari ücretle çalışana 686 TL ek ödeme geliyor!
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2020 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Günlük burç yorumları 9 Ekim 2020 Cuma - Burcunuz bugün size neler söylüyor?
Otomobil firmalarının sunduğu güncel kampanyalar!
Market alışverişin daha hesaplı hale getirmek için öneri ve yöntemler
Ramo’da çalan Odam Kireç Tutmuyor türküsü ile beğeni topladı!
Hangi vergi dairesine bağlıyım? Bağlı olduğum vergi dairesini nasıl öğrenebilirim
Türkan Hanım’ın Konağı Türkan Hanım'ı kim canlandıracak? Ayşen İnci kimdir?
Web-tapu sistemi nedir? Tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden işlem başvurusu
Rüyada civciv örmek ne demektir? Rüyada civciv görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne demektir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin tabiri ve anlamı
Ayak bileği burkulması kaç gün sürer? Ayak bileği burkulması nasıl tedavi edilir?
65 yaş aylığına zam yapıldı! Zam ile maaş ne kadar oldu?
İntibak zammı çıkarsa hangi emekliler ne kadar intibak zammı alacak?
TOKİ tarafından engellilere sağlanan haklar ve şartları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.