İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2021 Boşanma Dilekçesi ücreti

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? Boşanma Dilekçesi ücreti ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 23 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? Boşanma Dilekçesi ücreti hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 04:22
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2021 Boşanma Dilekçesi ücreti
Takip Et:

Evliliklerde yaşanan sıkıntılar sonrasında boşanma kararı alan çiftler boşanma dilekçelerinin nasıl oluşturulacağını merak etmektedir. Aynı zamanda boşanma dilekçesinin nerede yazılarak nereye teslim edileceği de merak edilenler arasında yerini almaktadır. Buna göre boşanma dilekçesi bulunulan ilin Aile Mahkeme Hekimliğinde doldurularak yine aynı kuruma teslim edilmesi ile başlayan bir süreçtir.

Davacı tarafından doldurulan dilekçede kişinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, adres ve imza olmalıdır. Boşanmaya neden olarak gösterilen durumun da yazılması gerekmektedir. dilekçede bulunan diğer önemli bilgiler ise varsa çocukların yaşları, isimleri ve aile nüfus kayıtları olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl doldurulmalıdır?

Anlaşmalı boşanmalarda her iki tarafta dilekçeleri kısa ve matbu olarak doldurmalıdır. Hazırlanan protokoller sonrasında iki tarafından imza atmaları gerekir. imzalanan protokol üzerinde maddi manevi tazminat, nafaka ve çocukların velayet durumları ile ilgili durumların belirtilmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası açmak için gerekli belgeler ve şartlar nelerdir?

  • En az 1 yıllık evlilik,
  • Tarafların her ikisinin de boşanmak için başvurması ya da bir tanesinin sunulan şartları kabul etmesi gerekir.
  • Tarafların anlaşmalı bir şekilde boşanmak istediklerini mahkeme önünde onaylamaları gerekmektedir.
  • Anlaşma protokolündeki her konu için kesin anlaşılması gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi nasıl doldurulmalıdır?

Çekişmeli boşanma davalarında en önemli olan nokta boşanmaya sebep olan durumun neden kaynaklandığının açıkça belirtilme şartıdır. Dilekçede belirtilenlerin kısa, açık ve net olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Boşanma dilekçelerinde verilmesi gereken bilgiler ise kısaca,

  • Boşanma nedeni
  • İspat yöntemi
  • Tarafların evlilik içerisindeki tutum ve davranışları
  • Nafaka ve tazminat gibi boşanma sonucundaki talepleri edilmek istenilen durumlar.

Boşanma dilekçelerinde istenilen ekler nelerdir?

  • Aile nüfus kaydı.
  • Tanık listesi. Tanıkların isimlerine ve adresleri belirtilmelidir.
  • Tarihi olan doktor raporu verilmelidir.
  • Disiplin cezasını içeren belgeler istenmektedir.
  • Tarafların kimlik belgelerinin fotokopisi gerekmektedir.
  • Bir adet noter onaylı vekaletname öneği gerekmektedir.

Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir?

Boşanma dilekçeleri tam, eksiksiz ve doğru olacak şekilde hazırlandıktan sonra ilgili mahkeme ve kuruma teslim edilebilir. Konu hakkında görevli mahkemeler ise Aile Mahkemeleridir. Aile  Mahkemesi bulunmayan bölgelerde ise asliye hukuk mahkemelerine dilekçe verilmelidir.

Boşanma dilekçesi ücretleri ne kadardır?

Boşanma davası açmak isteyen kişiler için 2020 yılında belirlenen şartlar 685 TL’dir. 685 TL Barolar Birliği tarafından belirlenen tutardır. Dilekçeye 685 TL vermek istemeyenler aynı zamanda boşanma dilekçelerini kendileri de hazırlayabilmektedir. Sorun yaşamamak için önerilen ise boşanma dilekçelerinin bir avukat aracılığı ile hazırlanması gerektiğidir.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 04:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Boşanma Dilekçesi ücreti Ne KadardırBoşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu
İzmir'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu
Azılı hırsızlar yakayı ele verdi!
Azılı hırsızlar yakayı ele verdi!
Sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler Konyaaltı Sahili'nin tadını çıkardı
Sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler Konyaaltı Sahili'nin tadını çıkardı
Van'ın Çaldıran ilçesi soğuk rekoru kırdı! İlçede hava eksi 39,2 derece
Van'ın Çaldıran ilçesi soğuk rekoru kırdı! İlçede hava eksi 39,2 derece
BİM 27 Ocak Çarşamba 2021 aktüel ürünler kataloğu!
BİM 27 Ocak Çarşamba 2021 aktüel ürünler kataloğu!
İstanbul Arnavutköy'de çıkan yangında lüks araçlar küle döndü
İstanbul Arnavutköy'de çıkan yangında lüks araçlar küle döndü

Popüler Haberler

Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2021
IKEA çalışma saatleri kaçla kaç arasında 2021
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova'nın hayatı!
Türkiye'de anaokulu zorunlu mu? 2021 anaokulu mecburi mi?
Göğüs kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 24 Ocak 2021 Pazar Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Corona virüsünde sevindiren gelişme aşısı bulundu iddiası!
IMDB puanına göre 2020 yılında izlenmesi gereken iyi puan almıl filmler
4 Mayıs Pazartesi 2020 yayın akışı; TV’de bugün neler var? İşte ATV, Show Tv, TV8, Star, Kanal D, TRT1, Fox Tv 4 Mayıs yayın akışı
2021 Erzurum'da eğitim veren fen liselerinin taban puanları belirlendi!
KOSGEB market ve bakkal açmak için hibe destekleri nelerdir? 2020 Kosgeb market ve bakkal hibeleri
Rüyada para alma görmek neye işaret eder?
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 24 Ocak 2021 Pazar itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
2021 Genç Çiftçi Projesi başvuruları ne zaman başlayacak?
Star TV canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Seksenler dizisi Gülden’i kim canlandırıyor? Ayşe Tolga'nın biyografisi
İnekbank ve sütbank nedir, nasıl para kazanılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.