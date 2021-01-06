İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Boşanma dilekçesi hangi mahkemeye verilir? 2021

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Boşanma dilekçesi hangi mahkemeye verilir? haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 06.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 11:35
Boşanma dilekçesi hangi mahkemeye verilir? 2021
Takip Et:

Evliliklerde yaşanan sıkıntılar sonrasında boşanma kararı alan çiftler boşanma dilekçelerinin nasıl oluşturulacağını merak etmektedir. Aynı zamanda boşanma dilekçesinin nerede yazılarak nereye teslim edileceği de merak edilenler arasında yerini almaktadır. Buna göre boşanma dilekçesi bulunulan ilin Aile Mahkeme Hekimliğinde doldurularak yine aynı kuruma teslim edilmesi ile başlayan bir süreçtir.

Davacı tarafından doldurulan dilekçede kişinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, adres ve imza olmalıdır. Boşanmaya neden olarak gösterilen durumun da yazılması gerekmektedir. dilekçede bulunan diğer önemli bilgiler ise varsa çocukların yaşları, isimleri ve aile nüfus kayıtları olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl doldurulmalıdır?

Anlaşmalı boşanmalarda her iki tarafta dilekçeleri kısa ve matbu olarak doldurmalıdır. Hazırlanan protokoller sonrasında iki tarafından imza atmaları gerekir. imzalanan protokol üzerinde maddi manevi tazminat, nafaka ve çocukların velayet durumları ile ilgili durumların belirtilmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası açmak için gerekli belgeler ve şartlar nelerdir?

  • En az 1 yıllık evlilik,
  • Tarafların her ikisinin de boşanmak için başvurması ya da bir tanesinin sunulan şartları kabul etmesi gerekir.
  • Tarafların anlaşmalı bir şekilde boşanmak istediklerini mahkeme önünde onaylamaları gerekmektedir.
  • Anlaşma protokolündeki her konu için kesin anlaşılması gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi nasıl doldurulmalıdır?

Çekişmeli boşanma davalarında en önemli olan nokta boşanmaya sebep olan durumun neden kaynaklandığının açıkça belirtilme şartıdır. Dilekçede belirtilenlerin kısa, açık ve net olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Boşanma dilekçelerinde verilmesi gereken bilgiler ise kısaca,

  • Boşanma nedeni
  • İspat yöntemi
  • Tarafların evlilik içerisindeki tutum ve davranışları
  • Nafaka ve tazminat gibi boşanma sonucundaki talepleri edilmek istenilen durumlar.

Boşanma dilekçelerinde istenilen ekler nelerdir?

  • Aile nüfus kaydı.
  • Tanık listesi. Tanıkların isimlerine ve adresleri belirtilmelidir.
  • Tarihi olan doktor raporu verilmelidir.
  • Disiplin cezasını içeren belgeler istenmektedir.
  • Tarafların kimlik belgelerinin fotokopisi gerekmektedir.
  • Bir adet noter onaylı vekaletname öneği gerekmektedir.

Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir?

Boşanma dilekçeleri tam, eksiksiz ve doğru olacak şekilde hazırlandıktan sonra ilgili mahkeme ve kuruma teslim edilebilir. Konu hakkında görevli mahkemeler ise Aile Mahkemeleridir. Aile  Mahkemesi bulunmayan bölgelerde ise asliye hukuk mahkemelerine dilekçe verilmelidir.

Boşanma dilekçesi ücretleri ne kadardır?

Boşanma davası açmak isteyen kişiler için 2020 yılında belirlenen şartlar 685 TL’dir. 685 TL Barolar Birliği tarafından belirlenen tutardır. Dilekçeye 685 TL vermek istemeyenler aynı zamanda boşanma dilekçelerini kendileri de hazırlayabilmektedir. Sorun yaşamamak için önerilen ise boşanma dilekçelerinin bir avukat aracılığı ile hazırlanması gerektiğidir.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 11:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Boşanma Dilekçesi ücreti Ne KadardırBoşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat'ta feci trafik kazası!
Yozgat'ta feci trafik kazası!
Diyarbakır'da doğal gaz dehşeti! Avukat, eşi ve stajyeri hayatlarını kaybetti
Diyarbakır'da doğal gaz dehşeti! Avukat, eşi ve stajyeri hayatlarını kaybetti
Bim 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu
Bim 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu
Barajlarda kaç günlük su kaldı? Mansur Yavaş açıkladı!
Barajlarda kaç günlük su kaldı? Mansur Yavaş açıkladı!
10 yaşındaki Eda toprağa verildi
10 yaşındaki Eda toprağa verildi
Malatya'da acı olay! Dedesinin kullandığı aracın altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü
Malatya'da acı olay! Dedesinin kullandığı aracın altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

Popüler Haberler

Başına isabet eden yorgun mermi ile mücadele eden Büşra’dan acı haber!
Evde bakım maaşı Ocak 2021 ödenmeye başladı mı? 6 Ocak 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2021
Seksenler Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan yaşı, boyu, sevgilisi
Komiser yardımcısı maaşları 2021 ne kadar? Yeni başlayan komiser yardımcısı aylığı ne kadar?
Konut amortisman süresi nedir, nasıl hesaplanır?
Kıyamet alametleri nelerdir? Gerçekleşen, gerçekleşmeyen tüm kıyamet alametleri
Çiftlik hayvanları nelerdir? Çiftlik Hayvancılığı devlet tarafından destekleniyor mu?
Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz kimdir?
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Zeki Eralp Buduneli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zeki Eralp Buduneli olayı nedir?
Hapşırma anında koronavirüsün havada nasıl yayılıyor? VİDEO similasyonu
Türkiye’nin hangi ülkelere korona virüs yardımında bulundu?
Rayiç bedel sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Rayiç bedel neye göre belirlenir?
Günlük burç yorumu 26 Kasım 2020 Perşembe ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Belediyede memur olmak için yaş sınırı kaçtır? Belediye memur alımı nasıl olur?
Emanet dizi oyuncusu Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu yer aldığı dizi ve film yapımları
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Ocak 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
2020 Aralık hacamat takvimi
A101 Huawei Y5 ürün yorumları ve incelemeleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.