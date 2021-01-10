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Boşanma Davası ücretleri ne kadar? 2021

Boşanma davası açacak kişilerin en çok merak ettiği soru boşanma davası ücreti ne kadar oldu? Avukatlı boşanma davası ücreti ne kadar? Boşanma davası masrafını kim öder? İşte ayrıntılar…

10 Ocak 2021 Pazar 02:09
Boşanma Davası ücretleri ne kadar? 2021
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Aile ve evlilik birliğini yürütemeyen, ayrılmak isteyen çiftlerin tek taraflı açılan dosyalar ya da her çiftin de istediği iki taraflı boşanma dosyaları davanın türüne göre değişiklik gösterebilir. Kısa veya uzun süren boşanma davaları da devam edebilmektedir. Boşanma davalarının sürelerini daha çok bireylerin iki taraflı evlilik birliğini bitirmek istemeleri mi yoksa tek taraflı bir boşanmanın olacağı olarak belirlenir. Diğer taraftan ise dava açmak isteyen karı-koca dava açmanın ücretinin ne kadar olduğu hakkında.  

2021 Boşanma Davası Ücreti

 Boşanma sırasında boşanmayı isteyen bireyin özellikle dava harcını yatırması gerekmektedir. Aile mahkemesine giderek vezneye peşin şekilde yatırılması gerekmektedir. Dava ücreti yatırılmadan kesinlikle boşanma davası başlamış olunmuyor. Kişi boşanma dilekçesi açsa dahi mahkeme tarafından açtığı dilekçe kabul olunmuyor, kişinin dava ücretinin yatırılması beklenmektedir. Eksik veya dava öncesi vezneye yatırılacak ücret ve dosyalar eksik ise bir süreye tabii tutuluyor. 2021 boşanma davası açma masrafı ise ortalama fiyat olarak 700-1000 TL arasında değişikliğe gidilebilir. Kişilerin avukat tutması halinde ise bu masraflar artmaktadır. Kişi dava, harç ücretlerinin yanında avukata ücret ödemek zorunda kalmaktadır.

Avukat tutulmaması halinde anlaşmalı davalar için 2021 yılı için 45 TL boşanma başvurusu harcı ödenmektedir. Dava masrafları anlaşmalı olarak ayrıyeten anlaşmalı olarak 500-600 TL gibi bir rakam olmaktadır.

Avukatlı boşanma ücretleri ise değişiklik gösteriyor anlaşmalı avukatlı boşanma ücreti: 5000-10.000 TL gibi ücret yansımaktadır.

Diğer önemli bir konuya değinecek olursak boşanmak istediği kişi maddi durumu bu olayı karşılamaya yetmiyorsa bulunduğu şehirde Baro Adli Yardım Merkezlerine başvurarak sonuç vermesini beklemektedir. İstenilen belgeler halinde baroya teslim eden kişi ücretsiz avukat talep edebilirler.

Maddi durumu olmayan kişilerin ise bunu kanıtlaması gerek bunun için bazı belge şartları vardır bu şartlar; Muhtarlıklardan alınacak fakirlik belgesi, kişinin üzerinde hiçbir şekilde gayrimenkul olmadığını gösteren tapu belgesi, işsiz olduğunu belirtmesi için SGK belgesi gibi belgeler bulunmaktadır.

Davanın seyrini değiştirecek unsurlar

Boşanma davası süresinde maliyeti davada söz hakkı verilen tanıkların sayısı, diğer kurumlardan hakimler tarafından belgeler, dosyayı bilirkişi tarafından incelenmesi gibi farklı etmenler belirlemektedir. Sonuç olarak davalı olan kişi harç ve diğer ödemeler dışında davanın sürecinde değişiklik göstermesi sebebiyle ek ücretler de ödemek zorunda kalabilir.

Genellikle anlaşmalı boşanmak isteyen kişiler ilk celsede boşandığı için boşanma davası masrafı da daha cüzi rakamlar olmakta. Bunun sebebi isse anlaşmalı davalarda diğer tanıkların dinlenmesi veya kurumlardan belge talebi ya da bilirkişi raporu vb. ücretler talep edilmediğinden daha uygun olmaktadır. Bununla bitmediği gibi boşanma davası sonuçlandığı taktirde velayet, tazminat, nafaka gibi ödemeler mevcut. Bu ödemeler geldiğinde ise davayı açan kişinin daha yapacak ödemesi olduğunu da bilmesi gerekmektedir.  Boşanma davasının ücretini ise davayı açan kişi ödemektedir.



Son Güncelleme: 10.01.2021 02:09
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Anahtar Kelimeler:
2021 Boşanma Davası ücretleriAvukat
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