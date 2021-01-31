Boşanma davası, nasıl başvurulur? İşlemler nasıl gerçekleştirilir?

Boşanma davası

Boşanmaya karar veren kişiler belirli prosedüre uygun biçimde başvurmaları gerekmektedir. Bu belgeler anlaşmalı ya da çekişmeli boşanmalar olarak farklılık gösterilmektedir.

*Her iki tarafta anlaşmalı olarak boşanmak istiyorlarsa bu durum anlaşmalı boşanma olarak değerlendirilir. Yapmaları gereken iki tarafında avukatlarının hazırladığı protokolleri imzalamaları gerekir. Daha sonra avukatları vesilesiyle mahkemeye müracaat edebilirler.

*Taraflardan biri boşanmak istemiyor, nafaka, tazminat, velayet gibi konularda anlaşamıyorlarsa çekişmeli boşanma olarak değerlendirilir. Tarafların biri protokol olmadan mahkemeye müracaat edebilir.

Nereye başvurulur?

Boşanma işlemleri için Aile Mahkemesine başvurulur. Boşanmak isteyen kişilerin bulunduğu yerlerde Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapabilirler.

Çekişmeli boşanma davası için başvuru yapılacağı mahkeme Türk Medeni Kanunu’nun 168 maddesinde belirtilmiştir.

İkametgâh adresi belli olmayanlar nereye başvurabilir?

Yerleşim yerleri belli olmayan Türk vatandaşların ilk olarak Türkiye’de yaşadığı yerde olan Aile Mahkemesine başvuru yapması gerekir. Fakat Türkiye’de yaşamamış ya da adresi belli değilse boşanma davası Ankara, İstanbul ya da İzmir Aile Mahkemelerinde görülmektedir.

Gerekli belgeler nelerdir?

Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanmalarda istenilen belgeler farklılık gösterebilir.

*T.C. kimlik numarasının olduğu resmi belge (kimlik, pasaport, ehliyet)

*Boşanma davası için dilekçe

*Dava avukat aracılığı ile açılmışsa; vekaletname

*Dava harç ve gider masrafların olduğuna dair makbuz ya da dekont

*Dilekçede yer alan delil ve dilekçe ekleri

Anlaşmalı boşanma

Çekişmeli boşanma davasında özel sebepler veya genel sebeplere bakılır. Boşanmaya neden olan durumun ispatı iddia eden kişiye aittir. Bunun için iddia eden kişinin belgelerle ispatlaması gerekir. Davada dilekçe ile birlikte belge, evrak, fotoğraf, metinler dosyaya eklenmelidir. Belgeler arasında; darp raporu, banka ekstresi, mesajlaşmalar, tanık listesi, otel kayıtları, sosyal medya paylaşımları da yer verilir. Tazminat talepleri de mahkemeye sunulmalıdır.

Anlaşmalı boşanma tek celsede boşanma olarak da bilinir.

*Tarafların en az 1 yıl evli kalmaları gerekmektedir. 1 yıldan az süren boşanma davası açamaz.

*Boşanma sonuçlarında yer alan mal paylaşımı, tazminat, nafaka, velayet gibi konularda uzlaşmış olmaları gerekir.

*Boşanan insanlar mahkemede duruşmaya gelmeleri gerekir. Hâkime sözlü beyanda bulunması gerekir.

Boşanma dilekçesi

Boşanma dilekçesi, kişilerin bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesine evliliği sonlandırmak istediğini yazan bir belgedir.

*Aile mahkemesinin ismini dilekçenin başına yazılması lazım.

*Davacı ve davalının adı, soyadı, T.C kimlik numarası ve ikametgâh yer alması gerekir.

*Boşanma davasına neden olan durumlar belirtilmelidir.

*Boşanmaya neden olan durumların kanıtı gerekir. Tanıkların adları ve adresleri dilekçede olmalıdır.

*Dilekçede tarafların talepleri yer verilmelidir.

Avukat tutmak zorunlu mu?

Türk Medeni Kanunu’na göre avukat tutma zorunluluğu yoktur. Aile mahkemelerine başvuru yapmaları gerekir. Çekişmeli boşanmalarda avukat aracılığıyla davanın devam etmesi daha iyi olabilir.

Boşanma avukatının ücreti?

2021 yılında davanın türüne, zorunluluğuna, süresine göre ücret değişiklik gösterebilir. Asgari ücret avukat ücretleri şöyledir;

*2021 yılında boşanma davaları için alt sınır ücret 3400 TL’dir. Bu ücretle dosya ve masraflar bulunmaz.

*2021 yılı çekişmeli boşanmalarda ücret 7.000-20.000 TL arasındadır.